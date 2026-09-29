Chiều ngày 29/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố và trao Quyết định số 357-QĐNS/TW ngày 11/9/2026 của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định, đồng chí Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc đồng chí Vũ Trung Thành được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La thể hiện sự tin tưởng, phân công của Ban Bí thư; đồng thời góp phần tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trên cương vị mới, đồng chí Vũ Trung Thành tiếp tục cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước đó, tháng 12/2025, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La.