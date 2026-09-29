Ninh Bình rà soát hơn 3.200 hồ sơ nghỉ việc theo Nghị định 178, phát hiện sai sót

Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết đã có kết quả sơ bộ kiểm tra, rà soát việc thực hiện Nghị định 178 ngày 31/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.

Theo đó, từ ngày 24/8 đến 13/9, Đoàn kiểm tra do Thanh tra tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan, đã kiểm tra, rà soát 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Qua kiểm tra bước đầu, Đoàn kiểm tra phát hiện một số hạn chế, sai sót trong việc xác định và tính hưởng chính sách, chế độ nghỉ việc. Trong đó, có trường hợp tính chưa đúng số tháng nghỉ hưu trước tuổi; tính chưa đúng khoản trợ cấp đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội; xác định chưa đúng tiền lương hiện hưởng làm căn cứ tính chế độ.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng công tác trong quân đội nhưng hồ sơ chưa có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, những vấn đề trên cần tiếp tục được xác minh, bổ sung tài liệu để có cơ sở xác định chính xác đối tượng, điều kiện và mức hưởng chính sách, chế độ đối với từng trường hợp.

Đồng thời, địa phương sẽ xác định số kinh phí phải thu hồi đối với những trường hợp được xác định đã chi trả chưa đúng quy định.

UBND tỉnh đã yêu cầu Đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, bổ sung các thông tin còn thiếu về quá trình công tác, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương và những nội dung liên quan.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xác định lại chính sách, chế độ đối với từng trường hợp; làm rõ số kinh phí phải thu hồi, số kinh phí cần bổ sung hoặc điều chỉnh nếu có sai sót.