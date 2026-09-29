Hưởng ứng “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, Bảo tàng ATK Tân Trào thông báo thực hiện chính sách miễn phí vé tham quan đối với du khách là người cao tuổi trong 2 ngày đầu tháng 10.

Theo Thông báo số 27/TB-BTATKTT của Bảo tàng ATK Tân Trào, đối tượng được hưởng chính sách là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

ATK Tân Trào - Tuyên Quang miễn phí tham quan cho người cao tuổi

Thời gian miễn phí từ ngày 01/10 đến hết ngày 02/10/2026. Để được hưởng chính sách, du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ để chứng minh độ tuổi tại quầy đón tiếp của Khu di tích.

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 203/KH-SVHTTDL ngày 24/9/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2026.

Đồng thời, chính sách này được thực hiện theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian thực hiện chương trình, Bảo tàng ATK Tân Trào bố trí các kênh hỗ trợ để tiếp nhận và giải đáp thông tin cho du khách. Đường dây nóng được công bố tại số 0207.6566.866, cùng các số điện thoại của bộ phận chuyên trách.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là địa danh gắn với nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Việc tạo điều kiện để người cao tuổi tham quan di tích trong dịp “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống cộng đồng.