Mùa lau cửa sông

Vẻ đẹp mùa hoa cỏ lau Đà Nẵng. Ảnh: M.T.A

Những ngày tháng Mười Một, giữa lòng Đà Nẵng, từng vạt cỏ lau bung nở tại khu vực chân cầu Thuận Phước và đường lên bán đảo Sơn Trà. Trong nhịp sống nhộn nhịp phố thị, khoảnh khắc rảo bước giữa mênh mông hoa cỏ khiến lòng người được an nhiên. Với người dân miền Trung, bông cỏ lau xuất hiện là dấu hiệu báo tin mùa mưa lụt đã dần kết thúc. Bao nhiêu lo lắng về thiên tai, bão lũ sẽ lùi xa.

Bông cỏ lau mau nở chóng tàn. Mùa hoa đến cùng lúc với những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về thành phố biển. Chút se lạnh còn sót lại của mùa thu khẽ lướt qua vai những người yêu thiên nhiên, cây cỏ. Khoảng thời gian bông lau bung nở chỉ trong vài tuần nhưng vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa này đủ khiến bao người quyến luyến, nhớ nhung.

Thong thả ngắm nhìn thành phố từ khu vực chân cầu Thuận Phước, dọc tuyến phố Lê Văn Duyệt lúc chiều tà gợi nên cảm giác lâng lâng khó tả. Từng bông cỏ lau đung đưa trong gió chiều, những câu chuyện đầy mơ mộng của nhóm bạn trẻ, hay phút suy tư của những cô chú đã sống trọn một đời với thành phố này... Tất cả gợi nên một bức tranh muôn màu cảm xúc.

Qua bao năm, vùng đất chân cầu Thuận Phước vẫn vậy. Đến hẹn lại lên, trên bờ, bông lau nở rộ. Dưới cửa sông, những chiếc ghe thuyền neo đậu, dập dìu theo con sóng. Sắc màu của thiên nhiên hòa cùng sự năng động của thành phố tạo nên diện mạo một đô thị hiện đại, và đầy chất thơ.

Thời tiết chuyển mùa, bầu trời không quá nắng tạo điều kiện cho nhiều nhóm bạn trẻ váy áo xúng xính đến check-in cùng hoa cỏ lau. Chụp ảnh cùng hoa lau cũng thật dễ dàng. Là loại cây có chiều cao hơn người trưởng thành, thân cây lau có dạng ruột rỗng, mọc thành từng cụm nên người chụp dễ băng qua triền cỏ. Khi hoa mới nở, đặt bàn tay lên chùy hoa sẽ cảm nhận được sự mềm mại như tơ.

Mỗi tấm ảnh bên hoa lau là một kỷ niệm đẹp cùng thành phố. Trong mọi góc máy bất kỳ, bông cỏ lau đều mang vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi. Có thể thấy, mỗi vùng đất hay địa danh thường gắn liền với một vẻ đẹp riêng có. Và doi đất ven cửa sông Hàn đã được tạo hóa gắn chặt với vẻ đẹp mùa hoa lau. Không cầu kỳ về màu sắc, không nổi trội về mùi hương nhưng cỏ lau tạo cho con người cảm giác thư thả, yên bình rất riêng.

Cỏ lau nơi cửa sông Hàn vẫn thế, mãnh liệt sống và vươn mình khoe sắc hoa.