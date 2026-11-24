Thị trường nông sản trong nước ngày 24/11/2026 ghi nhận giá nhiều loại ớt tăng 4.000 đồng/kg, giá điều tươi tại vùng Bình Phước tăng ở mức thu mua thấp nhất. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Giá ớt tăng tại nhiều vùng nguyên liệu

Theo dữ liệu cập nhật ngày 24/11 trên hệ thống Bảng giá Nông sản, ớt là một trong những mặt hàng ghi nhận biến động đáng chú ý nhất, với mức tăng 4.000 đồng/kg ở nhiều chủng loại tại cả miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, ớt chỉ thiên xuất khẩu được ghi nhận ở mức 24.000-31.000 đồng/kg, ớt chỉ thiên hàng chợ đạt 19.000-26.000 đồng/kg. Giá ớt sừng vàng loại đẹp tăng lên 19.000-27.000 đồng/kg, trong khi ớt hiểm xanh đạt 12.000-19.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, giá ớt chỉ thiên xuất khẩu tăng lên 26.000-30.000 đồng/kg, ớt sừng vàng loại đẹp đạt 21.000-26.000 đồng/kg.

Ở miền Trung, ớt chỉ thiên xuất khẩu được ghi nhận ở mức 22.000-25.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, mặt hàng này có giá từ 20.000-23.000 đồng/kg.

Riêng ớt hiểm xanh tại miền Bắc tăng từ 4.000-7.000 đồng/kg lên 8.000-11.000 đồng/kg, gấp đôi mức giá thấp nhất trước đó.

Không phải tất cả các chủng loại ớt đều tăng giá. Ớt kim xanh và một số dòng ớt sừng vàng vẫn giữ nguyên mặt bằng giá.

GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC

Ngày 24/11/2026

Giá ớt tăng

+4.000

đồng/kg

Sầu riêng cao nhất

130.000

đồng/kg

Hồ tiêu cao nhất

132.000

đồng/kg

01. Ớt

02. Sầu riêng

03. Hồ tiêu

04. Hạt điều

05. Cacao

06. Cao su

07. Khoai lang

(*) Tăng ở mức giá thấp nhất. (**) Giảm ở mức giá cao nhất. Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo phẩm cấp và địa điểm thu mua.

Nguồn: BangGiaNongSan.com, GiaNongSan.net, GiaTieu.biz. Tổng hợp ngày 24/11/2026.

Sầu riêng cao cấp giữ giá, điều tươi biến động trái chiều

Thị trường sầu riêng tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các giống, phẩm cấp và vùng sản xuất.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng Thái loại A duy trì mức 115.000-120.000 đồng/kg, loại B từ 95.000-100.000 đồng/kg, loại C từ 53.000-55.000 đồng/kg.

Sầu riêng Black Thorn loại A giữ mức 130.000 đồng/kg. Trong khi đó, Musang King loại A giảm 3.000-5.000 đồng/kg, xuống còn 127.000-130.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, sầu riêng Thái loại A được ghi nhận ở mức 100.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, 95.000 đồng/kg tại Gia Lai và 78.000 đồng/kg tại Lâm Đồng.

Mức giá cao nhất của sầu riêng Thái loại A tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện cao hơn 42.000 đồng/kg so với mức giá ghi nhận tại Lâm Đồng.

Đối với hạt điều, giá điều tươi tại vùng Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) tăng từ 25.000-35.000 đồng/kg lên 30.000-35.000 đồng/kg. Ngược lại, tại khu vực Vũng Tàu, mức giá cao nhất giảm 5.000 đồng/kg, đưa khoảng giá về 25.000-30.000 đồng/kg.

Nhóm điều nhân chế biến không ghi nhận biến động mới. Điều nhân trắng W240 duy trì mức 290.000-380.000 đồng/kg, W320 từ 230.000-320.000 đồng/kg và W450 từ 185.000-260.000 đồng/kg.

Hồ tiêu, cacao và cao su ổn định

Theo dữ liệu của GiaTieu.biz, giá hồ tiêu trong nước ngày 24/11 tiếp tục dao động trong khoảng 128.000-132.000 đồng/kg.

Đắk Lắk ghi nhận mức giá cao nhất với 132.000 đồng/kg, tiếp đến là Lâm Đồng với 130.000 đồng/kg, TP.HCM với 128.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng duy trì mức 128.000 đồng/kg.

Thị trường cacao cũng không ghi nhận điều chỉnh mới. Hạt cacao xô có giá từ 70.000-79.000 đồng/kg, hạt cacao lên men loại I từ 79.000-88.000 đồng/kg. Giá cacao tươi dao động trong khoảng 7.300-8.100 đồng/kg.

Ở nhóm cao su nguyên liệu, giá mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Mang Yang duy trì mức 463 đồng/TSC/kg, tại Công ty Cao su Phú Riềng là 420 đồng/TSC/kg. Mủ chén, mủ đông có hàm lượng cao su khô từ 50% trở lên tại Cao su Bà Rịa giữ mức 18.000 đồng/kg.

Thị trường khoai lang tại các chợ đầu mối tương đối ổn định. Khoai lang tím tại chợ Bình Điền có giá tham khảo 16.000-17.000 đồng/kg, tại chợ Long Biên từ 15.000-16.000 đồng/kg.