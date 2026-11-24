Những phụ nữ tươi tắn trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và khăn rằn Nam Bộ. Ảnh: Ngọc Tú

Chiều 24-11, không gian bên ngoài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên rực rỡ bởi những bộ trang phục truyền thống đa sắc màu. Từ những tà áo dài thướt tha, trang phục đặc trưng của đồng bào các dân tộc đến những bộ áo dài cách tân trẻ trung, hiện đại, mỗi khán giả mang đến một nét đẹp riêng cho Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hưởng ứng khuyến khích của Ban Tổ chức, nhiều người dân đã diện trang phục truyền thống tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tối 24-11.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục mang các họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt, kết hợp cùng những phụ kiện như khăn quàng, băng đô, khăn in hình cờ đỏ sao vàng. Sắc đỏ, sắc vàng nổi bật giữa dòng người hướng về sân vận động, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Các bạn trẻ tham dự chương trình trong những bộ trang phục tôn vinh văn hóa Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và phong cách thời trang hiện đại không chỉ tạo nên những hình ảnh ấn tượng mà còn cho thấy sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại, đặc biệt là giới trẻ.

Trước đó, Ban tổ chức khuyến khích khán giả ưu tiên lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với điều kiện thời tiết.

Sự kết hợp độc đáo sắc màu dân tộc trong các trang phục của giới trẻ tham gia chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Không chỉ đến thưởng thức nghệ thuật, mỗi khán giả còn góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc bằng những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, cùng tạo nên bức tranh “Muôn sắc Việt Nam” ngay từ bên ngoài sân khấu.

Chị Mai Linh (Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội) mặc bộ trang phục cung đình Việt Nam xưa. Ảnh: Quang Thái

Một bạn trẻ nổi bật trong tà áo dài truyền thống tham dự chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Việc mặc trang phục truyền thống không chỉ tôn vóc dáng của người phụ nữ, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hoá của người Việt. Ảnh: Quang Thái

Nhóm bạn trẻ nổi bật với bộ trang phục truyền thống. Ảnh: Quang Thái

Những bộ trang phục truyền thống góp phần lan toả nét đẹp văn hoá của dân tộc. Ảnh: Quang Thái

Bạn trẻ diện Việt phục, có mặt từ sớm để check-in tại chương trình. Ảnh: Duy Khánh

“Thông qua bộ trang phục, tôi muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ thông điệp gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, Mai Linh chia sẻ. Ảnh: Quang Thái

Người dân đến từ xã Thư Lâm với trang phục truyền thống phấn khởi tham gia sự kiện. Ảnh: Quang Thái