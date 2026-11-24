Khán giả góp sắc màu văn hóa tại đêm hội 'Muôn sắc Việt Nam'
Hưởng ứng lời khuyến khích của Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, đông đảo khán giả đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong trang phục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, rực rỡ ngay trước giờ khai màn.
Chiều 24-11, không gian bên ngoài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên rực rỡ bởi những bộ trang phục truyền thống đa sắc màu. Từ những tà áo dài thướt tha, trang phục đặc trưng của đồng bào các dân tộc đến những bộ áo dài cách tân trẻ trung, hiện đại, mỗi khán giả mang đến một nét đẹp riêng cho Ngày Văn hóa Việt Nam.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục mang các họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt, kết hợp cùng những phụ kiện như khăn quàng, băng đô, khăn in hình cờ đỏ sao vàng. Sắc đỏ, sắc vàng nổi bật giữa dòng người hướng về sân vận động, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và phong cách thời trang hiện đại không chỉ tạo nên những hình ảnh ấn tượng mà còn cho thấy sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại, đặc biệt là giới trẻ.
Trước đó, Ban tổ chức khuyến khích khán giả ưu tiên lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với điều kiện thời tiết.
Không chỉ đến thưởng thức nghệ thuật, mỗi khán giả còn góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc bằng những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, cùng tạo nên bức tranh “Muôn sắc Việt Nam” ngay từ bên ngoài sân khấu.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khan-gia-gop-sac-mau-van-hoa-tai-dem-hoi-muon-sac-viet-nam-1767467.html