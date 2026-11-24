Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Lời căn dặn của Bác về văn hóa soi đường vẫn nhắc chúng ta về trách nhiệm với tương lai dân tộc: Trao lại cho con cháu một đất nước giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa, vững vàng trước mọi thử thách, nơi người dân có đời sống tinh thần phong phú và sống với nhau nhân ái, nghĩa tình.”

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chính là “tiếng lòng” của nhiều văn nghệ sỹ mong muốn nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển.

Khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa cho rằng việc chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam là một quyết định rất đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, văn hóa không chỉ giới hạn trong thơ ca, âm nhạc, hội họa hay các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn hiện diện trong nhân cách con người, ý thức xã hội và cách ứng xử giữa người với người. Tôn vinh văn hóa cũng chính là tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người, lan tỏa tinh thần yêu thương, sự trân trọng và cách ứng xử văn minh, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, nhân văn.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Tôi mong muốn Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sẽ trở thành dấu mốc kỷ niệm trong dòng chảy văn hóa xuyên suốt của dân tộc. Điều quan trọng hơn cả là trong suốt 365 ngày của năm, mỗi người Việt Nam đều ý thức sống, hành động và ứng xử bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp của một người có văn hóa,” Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa nói.

Cùng chung cảm xúc đó, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và việc chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử. Quyết định này thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về vai trò của văn hóa, khẳng định văn hóa là nòng cốt, giữ vị trí quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Với ông, đây là dịp để những người làm văn hóa, nghệ thuật cất lên tiếng nói của mình và có thêm cơ hội gặp gỡ công chúng. Ông mong ngày 24/11 khơi dậy ở mỗi người niềm tự hào về văn hóa dân tộc và ý thức trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa ngay tại nơi mình sống. Khi tinh thần ấy lan tỏa trong cộng đồng, văn hóa sẽ trở thành nguồn sức mạnh chung của đất nước.

Với những người làm nghệ thuật, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho rằng niềm tự hào ấy đi cùng trách nhiệm. Ông mong những người làm nghề sẽ góp sức bằng các chương trình, tác phẩm để công chúng có thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật, để bạn bè quốc tế đến Việt Nam có thể thấy người Việt gìn giữ, thực hành và thụ hưởng văn hóa của mình.

Vở diễn “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở góc độ nghiên cứu, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển, Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng Việt Nam, cũng bày tỏ sự xúc động, tự hào và phấn khởi, vì Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, có nhiều chính sách cụ thể để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đồng thời đón nhận, tiếp biến văn hóa thế giới.

Những năm gần đây, các văn nghệ sỹ có nhiều tác phẩm về quê hương, đất nước chạm đến trái tim công chúng. Một điều đáng tự hào là vị thế quốc gia ngày càng nổi bật và thu hút nhiều du khách quốc tế.

Theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để văn hóa phát triển, thành sức mạnh nội sinh của đất nước, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển cho rằng Nhà nước cần tiếp tục có các chính sách phù hợp để khích lệ, động viên, cổ vũ phong trào văn hóa trong những năm sau này. Bên cạnh đó, những người sáng tạo cần có sự tiếp biến văn hóa đồng thời giữ gìn được hồn cốt dân tộc trong những tác phẩm của mình.

Nêu cao trách nhiệm với văn hóa nước nhà

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Tiếp thu tinh thần đó, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, cho rằng nếu đông đảo người dân được nghỉ ngơi để thụ hưởng văn hóa trong ngày 24/11 thì trách nhiệm và sứ mệnh của nghệ sỹ chính là đem tiếng hát, bản nhạc, điệu múa phục vụ người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

“Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp nhắc nhở nghệ sỹ về trách nhiệm sáng tạo. Đạt được vị thế trong nghệ thuật đã khó; giữ vững và bồi đắp sức sống ấy trong lòng công chúng còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa, và cũng không dừng lại ở một ngày lễ,” Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi nói.

Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao chất lượng sáng tác, để âm nhạc có những tác phẩm hay hơn, hấp dẫn hơn. Ông cho rằng các lĩnh vực nghệ thuật luôn có sự gắn kết, bổ trợ lẫn nhau, từ thơ ca, âm nhạc đến hội họa, điện ảnh, sân khấu… Vì vậy, sự phát triển của âm nhạc cũng cần đặt trong dòng chảy chung của đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Nghệ sỹ hy vọng đội ngũ văn nghệ sỹ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, tận dụng những điều kiện thuận lợi của giai đoạn mới để có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, đáp ứng sự mong đợi của công chúng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam.

Buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Từ quan sát của mình, ca sỹ Anh Thơ nhận thấy những năm gần đây Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến văn hóa, đặc biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất sát sao đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà.

“Từ những chủ trương ấy, tôi nhận thấy Nhà nước đã có những chính sách rất cụ thể đối với hoạt động văn hóa-nghệ thuật. Nhiều nghệ sỹ có cơ hội thể hiện chuyên môn và đã sống được bằng nghề. Tuy nhiên, các nghệ sỹ, các đoàn nghệ thuật ở vùng xa thì vẫn cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa,” ca sỹ Anh Thơ đề xuất.

Là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024-2025, ca sỹ Phương Mỹ Chi cho rằng hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

Ca sỹ Phương Mỹ Chi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). (Ảnh: FB)

Đó là tiếng Việt thân thương, là lời ru, những câu chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng cùng những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy đã dạy người trẻ biết sống nghĩa tình, yêu thương con người, trân trọng cội nguồn và luôn tự hào là người Việt Nam.

Theo ca sỹ Phương Mỹ Chi, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội đã giúp thế hệ trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo, làm chủ công nghệ và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để góp sức chấn hưng văn hóa dân tộc.

Phương Mỹ Chi nhấn mạnh tuổi trẻ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế."

“Tuổi trẻ hôm nay nguyện phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ và kỹ năng số để gìn giữ di sản, sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực, câu chuyện đẹp cũng như đóng góp sáng kiến quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam,” ca sỹ Phương Mỹ Chi bày tỏ./.