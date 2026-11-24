Ngày Văn hoá Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hôm nay, Việt Phủ Thành Chương mở cửa miễn phí đón khách tham quan. Hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là các gia đình và người trẻ mong muốn tìm hiểu, trải nghiệm không gian kiến trúc và văn hóa truyền thống Việt Nam.

Việt Phủ Thành Chương đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian kiến trúc và văn hóa truyền thống.

Theo bà Ngô Hương, Giám đốc điều hành Việt Phủ Thành Chương, ngay khi thông tin mở đăng ký tham quan được công bố vào lúc 13h30 ngày 22/11, lượng người đăng ký đã tăng đột biến. Chỉ trong khoảng hơn 30 phút, số lượng đăng ký đã lên gần 2.000 người, vượt quá khả năng đón tiếp của khu di tích. Vì vậy, ban tổ chức buộc phải đóng cổng đăng ký sớm để bảo đảm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách tham quan.

Chia sẻ với phóng viên, bà Ngô Hương cho biết trước lượng khách lớn, Việt Phủ Thành Chương đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng phương án đón tiếp, điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự. Khoảng 40 tình nguyện viên cùng lực lượng công an, y tế được huy động hỗ trợ tại các khu vực.

Đơn vị cũng tăng cường nhân sự ở các bộ phận, bố trí nhân viên hướng dẫn và phục vụ khách, đồng thời đặt mục tiêu giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, không để rác thải ảnh hưởng đến không gian di sản và bảo đảm an toàn cho hệ thống cổ vật.

Khách tham quan hào hứng với không gian văn hoá của Việt phủ Thành Chương

Ghi nhận trong ngày hôm nay, nhiều du khách đã có mặt từ sớm để tham quan, tìm hiểu kiến trúc nhà cổ, trải nghiệm cảnh quan và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Việt Phủ Thành Chương.

Lần đầu tiên đến tham quan nơi đây, bà Tạ Thị Bình, 63 tuổi, cùng bốn người chị em trong gia đình bày tỏ sự thích thú trước không gian kiến trúc và cảnh quan. Bà Bình chia sẻ: “Môi trường tại Việt Phủ trong lành, sạch sẽ, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Dù đã lớn tuổi, tôi vẫn dành thời gian tham quan và chụp ảnh tại nhiều khu vực trong khuôn viên”.

Bà Tạ Thị Bình dành thời gian tham quan và chụp ảnh tại Việt phủ Thành Chương

Trong khi đó, với những du khách trẻ như chị Nguyễn Thị Hồng Mai, Việt Phủ Thành Chương là điểm đến hấp dẫn bởi những ngôi nhà cổ, kiến trúc truyền thống và nhiều góc cảnh đẹp. Dù lượng khách khá đông, chị Mai cho biết: “Không gian vẫn đủ thoải mái để tham quan, chụp ảnh và tận hưởng chuyến đi. Đặc biệt, việc có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam cũng khiến chuyến tham quan của mình trở nên ý nghĩa hơn”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Mai cùng bạn lưu giữ lại những khoảnh khắc tại Việt phủ Thành Chương

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, việc mở cửa miễn phí tại Việt Phủ Thành Chương còn góp phần đưa các giá trị kiến trúc, văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Sự quan tâm của đông đảo du khách, từ người trẻ đến người cao tuổi, cho thấy sức hút của những không gian di sản khi được mở rộng cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và khám phá.