Đông đảo tín đồ tập trung bên bờ sông Yamuna để thực hiện các nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Đông đảo tín đồ tập trung bên bờ sông Yamuna để thực hiện các nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Đông đảo tín đồ tập trung bên bờ sông Yamuna để thực hiện các nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Đông đảo tín đồ tập trung bên bờ sông Yamuna để thực hiện các nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Các tín đồ thực hiện nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Ajmer, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Đông đảo tín đồ tập trung bên bờ sông Yamuna để thực hiện các nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Các tín đồ thực hiện nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Chennai, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Các tín đồ tập trung trên sông Ganga để thực hiện các nghi lễ trong dịp lễ hội Chhath Puja ở Patna, bang Bihar, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)