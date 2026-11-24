Tới làng Tày trong lòng Hà Nội gói bánh coóc mò và học múa đàn tính
Cùng ghé thăm không gian văn hóa Tày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Từ nghi thức rửa tay bằng nước lá thảo mộc, học gói bánh coóc mò thơm hương lá dong đến khoảnh khắc ngân vang tiếng đàn tính và tập điệu múa duyên dáng, phóng sự mở ra hành trình trải nghiệm mộc mạc – nơi bản sắc Tày vẫn bền bỉ lan tỏa giữa đời sống hôm nay.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/toi-lang-tay-trong-long-ha-noi-goi-banh-cooc-mo-va-hoc-mua-dan-tinh-64913