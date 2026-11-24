Lần đầu tiên, Việt Nam có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa dân tộc – Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây không chỉ là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của đất nước, mà còn khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.