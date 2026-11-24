Ông Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam), phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Những làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - được thể hiện mượt mà, đằm thắm, gợi lên vẻ đẹp tinh tế, nghĩa tình và sức sống trường tồn của di sản văn hóa vùng Kinh Bắc. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Nghệ sỹ Chu Bảo Quế biểu diễn làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh “Ngồi tựa mạn thuyền”, góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống tới công chúng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Nghệ sỹ Chu Bảo Quế và nghệ sỹ Sanchita Kulkarni biểu diễn làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh “Ngồi tựa mạn thuyền”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ca sỹ Sanchita Kulkarni biểu diễn ca khúc dân ca Quan họ “Bèo dạt mây trôi” phiên bản tiếng Anh (“Drifting Duckweed, Floating Clouds”). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Sự hòa quyện giữa làn điệu Quan họ mượt mà và sắc màu nghệ thuật quốc tế khắc họa ý nghĩa giao lưu văn hóa sâu rộng, cho thấy sức sống cởi mở và khả năng lan tỏa bền bỉ của di sản Việt Nam ra thế giới. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Sông Lam tình mẹ” do Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu và nghệ sỹ Quỳnh Như biểu diễn, mang đến sắc màu sâu lắng của vùng đất miền Trung, tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng và bản sắc văn hóa xứ Nghệ. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tiết mục Chầu văn lời cổ “Âm sắc Hương Bình” do Nghệ sỹ Nhân dân Kiều Oanh biểu diễn, gợi lên vẻ đẹp di sản và chiều sâu văn hóa của vùng đất cố đô Huế. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tiết mục Chầu văn lời cổ “Âm sắc Hương Bình” do Nghệ sỹ Nhân dân Kiều Oanh biểu diễn, gợi lên vẻ đẹp di sản và chiều sâu văn hóa của vùng đất cố đô Huế. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Giao biểu diễn tiết mục mang âm hưởng dân ca Nam Bộ “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Làn điệu Chèo cổ “Đào liễu”, mang đến không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Ngoan biểu diễn tiết mục “Xẩm Hà Nội”, tái hiện nét đẹp bình dị, giàu chiều sâu văn hóa của nghệ thuật hát Xẩm truyền thống đất Thăng Long - Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Ngoan biểu diễn tiết mục “Xẩm Hà Nội”, tái hiện nét đẹp bình dị, giàu chiều sâu văn hóa của nghệ thuật hát Xẩm truyền thống đất Thăng Long - Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)