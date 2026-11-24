Tinh hoa Yoke Thé Pwe qua 7 cảnh múa truyền thống

Trong kho tàng nghệ thuật biểu diễn cổ truyền của Myanmar, Yoke Thé (rối dây) giữ một vị trí thiêng liêng với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Từng được nuôi dưỡng trong không gian cung đình xưa trước khi lan tỏa rộng rãi vào đời sống dân gian, nghệ thuật rối dây Myanmar nổi tiếng bởi hệ thống dây điều khiển phức tạp cùng những quy chuẩn khắt khe trong từng nhịp chuyển động, đòi hỏi người nghệ sĩ phải khổ luyện nhiều năm trời mới có thể thổi hồn vào từng nhân vật gỗ.

Đến với Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 tại Phú Quốc, đoàn Htwe Oo Myanmar mang theo 16 con rối dây truyền thống để trình diễn một chương trình dự thi gồm 7 cảnh – tựa như một chuỗi các điệu múa cổ truyền đặc sắc nối tiếp nhau.

Dưới sự điều khiển tài tình của các nghệ sĩ, những nhân vật rối không chỉ bước đi, nhún nhảy mà còn thực hiện được những động tác hình thể tinh tế đến kinh ngạc, mô phỏng trọn vẹn thần thái của nghệ thuật múa cổ điển Myanmar.

Hòa quyện cùng kỹ thuật điều khiển rối điêu luyện là sự rực rỡ của hệ thống trang phục truyền thống được thêu dệt công phu, lấp lánh sắc màu văn hóa bản địa, cùng thanh âm réo rắt, trầm bổng của âm nhạc truyền thống Myanmar. Tất cả tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật đậm chất Á Đông, vừa trang trọng, huyền bí, vừa sống động và gần gũi với khán giả đương đại.

Gia đình nghệ sĩ Htwe Oo Myanmar cùng gìn giữ nghệ thuật múa rối truyền thống

Ba nghệ sĩ trong một mái nhà và ngọn lửa giữ nghề bền bỉ

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt và chiều sâu nhân văn của Htwe Oo Myanmar chính là câu chuyện phía sau cánh gà: cả đoàn nghệ thuật thực chất là một gia đình nhỏ cùng chung một tình yêu lớn dành cho di sản dân tộc.

Nhà hát Rối truyền thống Htwe Oo Myanmar được hai vợ chồng nghệ sĩ – ông Khin Maung Htwe và bà Tin Tin Oo – sáng lập vào năm 2006 tại cố đô Yangon, trong bối cảnh nghệ thuật rối dây truyền thống đứng trước nhiều thách thức của đời sống hiện đại.

Đồng hành cùng hai nghệ sĩ gạo cội trên sân khấu hôm nay là nghệ sĩ trẻ Thet Paing Htwe Oo – đại diện cho thế hệ kế cận đang tiếp nối mạch nguồn nghệ thuật của gia đình. Trong chương trình dự thi lần này, ông Khin Maung Htwe đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật và đạo diễn, trực tiếp định hình phong cách dàn dựng cho toàn bộ tiết mục.

Với gia đình nghệ sĩ Khin Maung Htwe, sân khấu không đơn thuần là nơi biểu diễn mà còn là không gian giáo dục và kết nối văn hóa. Đoàn kiên định theo đuổi mục tiêu bảo tồn, quảng bá rối dây truyền thống Myanmar ra thế giới và trao truyền ngọn lửa nghề cho thế hệ mai sau.

Chính vì vậy, trong mỗi buổi diễn, Htwe Oo Myanmar luôn khéo léo kết hợp giữa kỹ thuật điều khiển rối, âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện, đan xen những phần chia sẻ trực tiếp đầy tâm huyết về lịch sử hình thành, bí quyết kỹ thuật cũng như ý nghĩa văn hóa ẩn sau từng nhân vật rối. Cách tiếp cận giàu tính tương tác ấy giúp khán giả quốc tế không chỉ "xem" rối mà còn thực sự "hiểu" và trân trọng giá trị của di sản Yoke Thé.

Gương mặt quen thuộc trên bản đồ múa rối quốc tế và Việt Nam

Trải qua hai thập kỷ hoạt động bền bỉ, Htwe Oo Myanmar đã ghi dấu ấn đậm nét với gần 50 chuyến lưu diễn và giao lưu văn hóa quốc tế, mang tinh hoa rối dây Myanmar đến với công chúng tại nhiều châu lục.

Tài năng và tâm huyết của gia đình nghệ sĩ đến từ Yangon đã được giới chuyên môn lẫn khán giả toàn cầu ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá: giải Hoạt hình xuất sắc tại Liên hoan Harmony World Puppet Carnival (Bangkok, Thái Lan) năm 2014; giải Prix Michael Meschke năm 2020; và gần đây nhất là Giải Nhất do Ban giám khảo khán giả bình chọn tại Milan (Italia) vào năm 2025.

Đặc biệt, với công chúng yêu nghệ thuật múa rối tại Việt Nam, Htwe Oo Myanmar là một gương mặt vô cùng thân thuộc và giàu duyên nợ. Tại Liên hoan Rối dây quốc tế lần thứ 4 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào năm 2015, đoàn từng để lại ấn tượng sâu đậm với giới nghề và người hâm mộ Việt Nam khi xuất sắc giành cú đúp giải thưởng gồm Giải Bạc tập thể và Giải Vàng cá nhân.

Trở lại Việt Nam sau hơn một thập kỷ trong khuôn khổ Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 tại đảo ngọc Phú Quốc, đoàn nghệ thuật Myanmar không chỉ dừng lại ở các suất diễn dự thi chính thức.

Trong chuỗi hoạt động bên lề của Liên hoan, các nghệ sĩ Htwe Oo Myanmar sẽ trực tiếp mở không gian trưng bày và giao lưu, giới thiệu tới công chúng quy trình chế tác hoàn chỉnh một con rối dây truyền thống – từ cấu tạo các bộ phận cơ thể, hệ thống khớp nối cho đến chất liệu tạo hình – đồng thời trực tiếp trình diễn kỹ thuật điều khiển rối ngay trước mắt khán giả.

Sự hiện diện của Htwe Oo Myanmar tại Nhà hát À Ơi – Sunset Town không chỉ góp thêm một sắc màu di sản độc đáo của khu vực Đông Nam Á, mà còn là minh chứng sống động cho sức bền của nghệ thuật truyền thống: khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu gia đình và khát vọng trao truyền, những sợi dây rối mảnh mai vẫn đủ sức kết nối quá khứ với hiện tại và chạm tới trái tim khán giả khắp năm châu.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác