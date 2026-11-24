Nghệ sĩ Jose Navarro trong vở diễn “Nghi lễ múa kéo”

Khi di sản vùng cao nguyên Andes gặp gỡ nghệ thuật múa rối

Trong kho tàng văn hóa lâu đời của Peru, Danza de las Tijeras (Điệu múa kéo) xuất phát từ vùng cao nguyên Chanka là một nghi lễ dân gian mang đậm màu sắc tâm linh, thể hiện sức mạnh thể chất, sự khéo léo phi thường và tinh thần gắn kết giữa con người với thiên nhiên hùng vĩ.

Với những bước nhảy nhào lộn ngoạn mục hòa cùng tiếng va chạm kim loại vang vọng từ hai lưỡi kéo trên tay vũ công, điệu múa này đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đến với Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 tại Phú Quốc, nghệ sĩ Jose Navarro đã khéo léo đưa di sản quý báu ấy bước lên sân khấu múa rối qua tiết mục "Nghi lễ múa kéo" (Ritual Scissors Dance).

Đây là một màn trình diễn độc đáo nơi hai loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời – điệu múa kéo Peru và nghệ thuật múa rối – giao thoa và hòa quyện trong một tác phẩm gần gũi, giàu tính giải trí dành cho khán giả mọi lứa tuổi và các gia đình.

Trong khoảng thời gian 30 phút cô đọng và đầy lôi cuốn, Jose Navarro lần lượt dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc thị giác khi sử dụng đan xen hàng loạt kỹ thuật điều khiển khác nhau: từ rối dây uyển chuyển, rối que tinh tế, rối găng tay sống động cho đến những mảng sáng tối huyền ảo của nghệ thuật rối bóng.

Không cần một đoàn diễn đông đảo, tất cả sức nặng sáng tạo của vở diễn đều hội tụ ở sự đa năng của Jose Navarro: anh đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật, đạo diễn, tác giả chuyển thể, biên đạo múa và cũng là người biểu diễn duy nhất trên sân khấu.

Góp phần tạo nên diện mạo thẩm mỹ độc đáo cho tác phẩm là sự cộng hưởng của một ê-kíp sáng tạo quốc tế giàu tâm huyết. Hệ thống nhân vật rối giàu biểu cảm trong vở diễn được thiết kế bởi Richard Cardenas, Ayman Hmdon và chính Jose Navarro; không gian mỹ thuật sân khấu do Bella Lane kiến tạo, trong khi phần âm nhạc đậm chất tự sự được sáng tác bởi nhạc sĩ Cameron McBride.

Đáng chú ý, toàn bộ thế giới nghệ thuật đầy màu sắc ấy đều được gói gọn vừa vặn trong một chiếc va li hành lý nặng 23 kg – hành trang tinh giản nhưng chứa đựng cả một vùng trời di sản Nam Mỹ vượt đại dương tới Việt Nam.

Nghệ sĩ điều khiển con rối dây trong màn trình diễn nghệ thuật truyền thống

Chân dung người nghệ sĩ kết nối hai nền văn hóa

Sức hấp dẫn và tư duy dàn dựng phóng khoáng của "Nghi lễ múa kéo" bắt nguồn từ hành trình trải nghiệm đa văn hóa đặc biệt của Jose Navarro. Là một nghệ sĩ mang hai dòng máu Peru – Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại London (Vương quốc Anh), Jose Navarro sở hữu nền tảng học thuật bài bản và tầm nhìn nghệ thuật rộng mở.

Anh tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật tại Đại học Quốc gia San Marcos (Lima, Peru) trước khi tiếp tục tu nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ tại Trường Kịch nghệ Hoàng gia Central danh tiếng ở London.

Được thành lập vào năm 1998, Nhà hát Jose Navarro (Jose Navarro Theatre) hoạt động theo mô hình hợp tác quốc tế linh hoạt, chuyên sáng tạo những tác phẩm giao thoa giữa văn hóa bản địa Mỹ Latinh với ngôn ngữ sân khấu đương đại châu Âu.

Với định hướng nghệ thuật giàu bản sắc, nhà hát không chỉ mang di sản Peru giới thiệu tới công chúng toàn cầu mà còn không ngừng tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới mẻ để kết nối khán giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau.

Là thành viên tích cực của Hiệp hội Múa rối Quốc tế tại Peru (UNIMA Peru), Jose Navarro đã mang những tác phẩm độc diễn của mình đi lưu diễn khắp năm châu, góp mặt tại hàng loạt liên hoan sân khấu và múa rối uy tín ở Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh cũng như nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Tài năng biểu diễn và những đóng góp bền bỉ của anh cho việc bảo tồn bản sắc dân tộc đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng quốc tế giá trị, tiêu biểu như giải Biểu diễn xuất sắc tại Astana (Kazakhstan) và giải Di sản văn hóa tại Trung Quốc.

Trải nghiệm múa kéo cùng con rối bên lề Liên hoan

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu dự thi chính thức tại Nhà hát À Ơi – Sunset Town, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu cộng đồng của Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026, nghệ sĩ Jose Navarro còn trực tiếp mở ra một không gian trải nghiệm đầy thú vị dành cho công chúng.

Tại hoạt động bên lề này, khán giả và du khách tại Phú Quốc sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với người nghệ sĩ đến từ vùng đất Inca huyền thoại, lắng nghe câu chuyện phía sau chiếc va li 23 kg và tự tay trải nghiệm kỹ thuật điều khiển con rối kết hợp với nhịp điệu của điệu múa kéo truyền thống Peru.

Sự hiện diện của Nhà hát Jose Navarro tại Phú Quốc trong mùa lễ hội "Tài hoa kết nối năm châu" không chỉ mang đến sắc màu văn hóa Mỹ Latinh rực rỡ và phóng khoáng, mà còn khẳng định sức sống kỳ diệu của nghệ thuật múa rối: chỉ từ một chiếc va li nhỏ bé và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, những di sản văn hóa ngàn đời hoàn toàn có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý để chạm tới trái tim khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác