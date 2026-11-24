Ghi nhận của PV báo Tiền Phong trong ngày 24/11, những nhà hàng, quán ăn ở các trung tâm thương mại, khu vui chơi tại TPHCM đều chật kín khách

Tại những trung tâm thương mại lớn như Vincom, Takashimaya, Vạn Hạnh Mall, Aeon... các bàn ăn gần như không còn chỗ trống. Nhiều thực khách phải đặt chỗ từ nhiều ngày trước

Nếu không đặt trước, thực khách phải chờ đợi khá lâu, có khi lên đến cả tiếng đồng hồ.

Từ nhà hàng, quán ăn đến tiệm cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh... thực khách đều xếp hàng dài chờ đến lượt để được phục vụ

Nhiều khách gọi món và thanh toán trước để khi có chỗ sẽ được "lên món" ngay

Thực khách ngồi kín các dãy ghế chờ bên ngoài để đợi đến lượt. Theo quy định, trong ngày này, hầu hết các cửa hàng ăn uống đều không tăng giá cũng như không phụ thu

Quán ăn trong một khu vui chơi cũng không còn chỗ trống

Các món ăn vặt được chuẩn bị sẵn nhưng cũng không kịp phục vụ vì khách rất đông

Dòng người xếp hàng dài chờ mua kem, nước uống trong buổi trưa nắng nóng của ngày nghỉ lễ

Hầu như hàng ăn, quán nước nào cũng trong tình trạng đông nghịt khách