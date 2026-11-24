Ghi nhận của PV báo Tiền Phong trong ngày 24/11, những nhà hàng, quán ăn ở các trung tâm thương mại, khu vui chơi tại TPHCM đều chật kín khách
Tại những trung tâm thương mại lớn như Vincom, Takashimaya, Vạn Hạnh Mall, Aeon... các bàn ăn gần như không còn chỗ trống. Nhiều thực khách phải đặt chỗ từ nhiều ngày trước
Nếu không đặt trước, thực khách phải chờ đợi khá lâu, có khi lên đến cả tiếng đồng hồ.
Từ nhà hàng, quán ăn đến tiệm cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh... thực khách đều xếp hàng dài chờ đến lượt để được phục vụ
Nhiều khách gọi món và thanh toán trước để khi có chỗ sẽ được "lên món" ngay
Thực khách ngồi kín các dãy ghế chờ bên ngoài để đợi đến lượt. Theo quy định, trong ngày này, hầu hết các cửa hàng ăn uống đều không tăng giá cũng như không phụ thu
Quán ăn trong một khu vui chơi cũng không còn chỗ trống
Các món ăn vặt được chuẩn bị sẵn nhưng cũng không kịp phục vụ vì khách rất đông
Dòng người xếp hàng dài chờ mua kem, nước uống trong buổi trưa nắng nóng của ngày nghỉ lễ
Hầu như hàng ăn, quán nước nào cũng trong tình trạng đông nghịt khách