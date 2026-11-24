[Ảnh] Sắc màu lễ hội Bom Bo
Nằm trong các hoạt động Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai, ngày 24/11, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo, xã Bom Bo thu hút đông đảo người dân, du khách. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa ở Bom Bo.
Bom Bo là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Xtiêng, Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo.
Xã Bom Bo được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chọn làm điểm trung tâm tổ chức các hoạt động khép lại Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026 (từ ngày 18 đến 24/11).
Chương trình kéo dài từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/12 tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo, với nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức, thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham gia như tham quan khu trưng bày, xem nghệ nhân dệt thổ cẩm, trải nghiệm ẩm thực với các món ăn đặc trưng địa phương...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-sac-mau-le-hoi-bom-bo-post1005152.html