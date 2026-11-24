Nghệ nhân dệt thổ cẩm ở Bom Bo tại sự kiện.

Bom Bo là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Xtiêng, Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo.

Xã Bom Bo được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chọn làm điểm trung tâm tổ chức các hoạt động khép lại Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026 (từ ngày 18 đến 24/11).

Chương trình kéo dài từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/12 tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo, với nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức, thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham gia như tham quan khu trưng bày, xem nghệ nhân dệt thổ cẩm, trải nghiệm ẩm thực với các món ăn đặc trưng địa phương...

Không gian biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách tại Ngày Văn hóa-Đại đoàn kết ở Bom Bo.

Không gian biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách tại Ngày Văn hóa-Đại đoàn kết ở Bom Bo.

Giã gạo chày tay.

Tham gia trải nghiệm tại ngày hội.

Biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách.

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai trao đổi với nghệ nhân dệt thổ cẩm.

Đông đảo người dân, du khách hòa mình vào các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa ở Bom Bo.

Nhắc đến “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, nhiều người nhớ ngay đến âm vang hào hùng, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự hy sinh của đồng bào Xtiêng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhịp điệu trên sóc Bom Bo.

Từ những chiếc cối, chiếc chày giản dị, đồng bào đã ngày đêm giã gạo tiếp tế cho bộ đội, góp sức cùng quân dân cả nước làm nên những chiến công vẻ vang.

Trên chính vùng đất giàu truyền thống Bom Bo, một hành trình mới đang được mở ra phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc Bom Bo.

Học sinh, du khách thích thú trải nghiệm ẩm thực thành phố Đồng Nai.

Học sinh thích thú tham quan triển lãm tranh giới thiệu về thiên nhiên thành phố Đồng Nai.

Các em học sinh lưu lại những khoảnh khắc tham gia chương trình.