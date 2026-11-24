Trong lồng lộng gió đông, đứng trên hòn Cổ Giải hướng tầm mắt bao quát một vùng núi non, biển cả và san sát những khách sạn, nhà hàng khang trang mới cảm nhận hết được vẻ đẹp giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, cảnh quan và kiến trúc.

Dãy núi Trường Lệ soi bóng bên biển xanh tạo nên nét chấm phá cho bức tranh phố biển.

Đông về với biển lại là dịp để du khách dành nhiều thời gian hơn khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Gắn với huyền thoại về vị thần khổng lồ xẻ đôi thân mình, đánh đuổi loài quỷ biển để bảo vệ cuộc sống bình yên cho ngư dân, ngôi đền Độc Cước mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc và từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân, du khách.

Dù thời tiết se lạnh, không quản đường xá xa xôi, nhiều du khách vẫn tìm về đền Độc Cước dâng hương, dâng lễ.

Lễ vật được chuẩn bị đơn giản nhưng thể hiện lòng thành kính, sự chu đáo của mỗi du khách khi đến với đền Độc Cước.

Sau khi dạo bước tham quan, vãn cảnh núi Trường Lệ, ngắm hòn Trống Mái sánh đôi, dâng hương, dâng lễ tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa, tâm linh như: đền Độc Cước, đền thờ Tô Hiến Thành, đền Cô Tiên..., du khách có thể hòa mình vào nhịp sống làng chài nơi phố biển.

Dẫu trời nắng hay khi gió đông về, ngư dân nơi đây vẫn đều đặn vươn khơi, bám biển.

Những con thuyền nhỏ rời bến từ lúc trời còn tối mịt và trở về bờ vào khoảng 8-9 giờ sáng, mang theo thành quả sau chuyến biển sớm.

Ngư dân cùng nhau gỡ lưới tạo nên khung cảnh lao động bình dị nơi bến cá.

Dù đã lạnh cóng sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, đôi bàn tay ngư dân nhanh nhẹn gỡ tôm ra khỏi lưới.

Hải sản tươi ngon là một trong những điều thu hút du khách khi đến với Sầm Sơn.