Kỳ lạ khoảnh khắc 2 bàn thắng được ghi vào lưới cùng lúc

Theo Newsflare, vào ngày 11/10, trong vòng 26 giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc, Shaanxi Union đối đầu với Foshan Nanshi tại Trung tâm Bóng đá Quốc tế Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ở phút thứ 48, một sự cố kỳ lạ đã xảy ra khi 2 quả bóng cùng lăn vào khung thành.

Foshan Nanshi đang thực hiện quả ném biên từ phần sân của mình thì một quả bóng khác bị bỏ lại trên sân. Trọng tài không lập tức dừng trận đấu.

Shaanxi Union giành được quyền kiểm soát bóng và phát động tấn công. Thấy vậy, tiền đạo Mamady Ndiaye của Foshan Nanshi cố tình đá quả bóng thừa về phía khu vực cấm địa của mình.

Điều xảy ra tiếp theo thật hài hước, quả bóng đang được sử dụng trong trận đấu và quả bóng thừa do Ndiaye đá đều lăn vào khung thành của Foshan Nanshi, khiến thủ môn Shi Xiaotian phải đối mặt với 2 quả bóng cùng lúc.

2 quả bóng cùng lăn vào lưới. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Cuối cùng, trọng tài tuyên bố không công nhận bàn thắng. Ndiaye đã nhận thẻ vàng vì cố tình can thiệp vào trận đấu.

Theo Luật Bóng đá, nếu có thêm một quả bóng hoặc vật thể bên ngoài nào đó gây cản trở trận đấu, trọng tài phải dừng trận đấu. Vì sự xuất hiện của quả bóng thứ 2 đồng nghĩa với việc trận đấu lẽ ra phải bị gián đoạn trước khi bất kỳ quả bóng nào đi vào khung thành, nên cả 2 bàn thắng đều không được công nhận. Thông thường, trận đấu sẽ được bắt đầu lại bằng một quả bóng thả.