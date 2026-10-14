Martinez đã đẩy quả bom sang phòng họp MU

MU rời Metropolitano với trận thứ năm liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, điều khiến chuyến đi Madrid trở nên nghiêm trọng hơn không chỉ nằm ở thất bại 0-2, mà còn ở những gì Lisandro Martinez nói sau trận.

Trung vệ người Argentina công khai đặt vấn đề về cách CLB xây dựng đội hình, yêu cầu “nhiều hơn từ thượng tầng” và nhắc đích danh giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Trong bối cảnh Michael Carrick chịu sức ép lớn khi MU chỉ thắng 2 trong 9 trận đầu mùa, phát biểu ấy lập tức làm thay đổi hướng tranh luận: HLV có thực sự là vấn đề lớn nhất tại Old Trafford?

Martinez không né tránh trách nhiệm của cầu thủ. Song, anh cũng nói thẳng MU cần một đội hình mạnh hơn để cạnh tranh ở Champions League, nhất là khi nhiều đối thủ đã tăng cường đáng kể lực lượng trong mùa hè. Một lời than phiền sau thất bại thường chỉ tồn tại trong vài giờ, còn thông điệp của Martinez trực tiếp chạm tới cấu trúc điều hành CLB.

Martinez nói điều Carrick khó nói

Carrick có thể phàn nàn về chấn thương, sai lầm cá nhân hay những chi tiết khiến trận đấu đổi chiều. Nhưng với tư cách HLV trưởng, ông khó công khai tuyên bố đội hình chưa đủ mạnh vì ban lãnh đạo không hỗ trợ đầy đủ trên thị trường chuyển nhượng.

Martinez đã nói thay phần khó nói ấy.

MU chi khoảng 148 triệu bảng trong hè để cải tổ tuyến giữa với Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos. Dù vậy, đội hình vẫn tồn tại những khoảng trống rõ rệt ở hàng thủ và hàng công, đặc biệt khi Luke Shaw chấn thương còn Benjamin Sesko chưa thể đảm nhận vai trò tiền đạo chủ lực như kỳ vọng.

Thất bại trước Atletico phơi bày khá rõ những hạn chế ấy. MU thủng lưới chỉ sau 50 giây, sau đó tạo được một số cơ hội nhưng thiếu khả năng kết liễu. Bryan Mbeumo bỏ lỡ, Bruno Fernandes sút trúng xà ngang, còn Leny Yoro nhận thẻ đỏ trước khi Ademola Lookman ấn định tỷ số 2-0.

Lisandro Martinez yêu cầu MU đầu tư mạnh hơn sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid.

Nếu chỉ nhìn vào 90 phút tại Madrid, Carrick xứng đáng bị chất vấn về cách nhập cuộc và tổ chức phòng ngự. Martinez lại muốn kéo góc nhìn rộng hơn: MU trở lại Champions League với một đội hình vẫn chưa cân bằng và chưa đạt tiêu chuẩn cần thiết để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu.

MU từng nhiều lần đối phó khủng hoảng bằng cách thay HLV. Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, CLB liên tục bước vào những chu kỳ tái thiết, mỗi lần đi kèm một triết lý mới, một kế hoạch chuyển nhượng mới và lời hứa rằng mọi thứ sẽ được làm lại.

Phát biểu của Martinez khiến câu hỏi cũ xuất hiện theo chiều ngược lại: nếu cấu trúc phía trên không thay đổi, thêm một lần đổi HLV liệu có giải quyết được gốc rễ vấn đề?

ESPN nhận định trung vệ người Argentina đã phơi bày một thực tế khó chịu: MU chưa được chuẩn bị đủ tốt để cạnh tranh ở Champions League và trách nhiệm không thể chỉ dồn lên Carrick.

Sức nặng trong phát biểu của Martinez cũng nằm ở chỗ ấy. Anh không chỉ nói về phong độ hay một thất bại, mà mở rộng cuộc tranh luận sang quyền lực, trách nhiệm và năng lực hoạch định tại Old Trafford.

Quả bom không chỉ nhắm vào Wilcox

Jason Wilcox là cái tên Martinez trực tiếp đề cập, nhưng sức ép không dừng ở vị giám đốc kỹ thuật.

Khi chất lượng đội hình bị đặt dấu hỏi, ban lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm về cách phân bổ ngân sách. MU đầu tư mạnh cho tuyến giữa nhưng vẫn bước vào mùa giải với hàng thủ thiếu chiều sâu và tuyến trên chưa có nguồn bàn thắng ổn định.

Việc Martinez nhắc trực tiếp Jason Wilcox khiến sức ép tại Old Trafford không còn chỉ dồn lên Michael Carrick.

Football365 chỉ ra nghịch lý đáng chú ý: MU đúng khi ưu tiên cải tổ tuyến giữa, nhưng một CLB có nguồn lực lớn không thể trải qua cả kỳ chuyển nhượng mà chỉ xử lý được một khu vực.

Thông điệp của Martinez vì thế không đơn thuần là yêu cầu mua thêm cầu thủ. Khi nhấn mạnh MU cần “một đội hình mạnh” cho những đêm Champions League, anh thực chất đặt câu hỏi về tiêu chuẩn nhân sự của một CLB đang muốn trở lại nhóm tinh hoa châu Âu.

Phát biểu ấy nhanh chóng gây tranh cãi. Wayne Rooney cho rằng Martinez thiếu tôn trọng đồng đội khi công khai nói đội hình chưa đủ mạnh, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề nội bộ nên được giải quyết phía sau cánh cửa phòng thay đồ. Theo Rooney, Martinez và những cầu thủ hiện tại trước hết phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn của chính mình.

Lập luận của Rooney có cơ sở. Khi một thủ lĩnh công khai nghi ngờ chất lượng đội hình, thông điệp rất dễ bị hiểu thành việc đẩy trách nhiệm sang các đồng đội.

Tuy nhiên, tranh cãi quanh cách Martinez phát biểu không khiến vấn đề anh nêu ra biến mất.

MU chi khoảng 148 triệu bảng trong hè nhưng đội hình vẫn mất cân bằng, đặc biệt ở hàng thủ và khả năng ghi bàn.

MU hiện đứng thứ 13 tại Premier League và chỉ thắng 2 trong 9 trận đầu mùa. Ở Champions League, đội có 3 điểm sau hai lượt, nhưng thất bại tại Metropolitano cho thấy khoảng cách giữa việc trở lại sân chơi lớn nhất châu Âu và thực sự đủ sức cạnh tranh vẫn còn đáng kể.

Carrick phải chịu trách nhiệm về chiến thuật, cách dùng người và khả năng cải thiện đội bóng. Nhưng nếu HLV được trao một đội hình mất cân bằng, sức ép không thể chỉ dừng ở băng ghế kỹ thuật.

Theo góc nhìn ấy, phát biểu của Martinez thậm chí có thể giúp Carrick trong ngắn hạn. Thay vì mọi chỉ trích tiếp tục đổ dồn vào HLV 45 tuổi, sự chú ý giờ chuyển lên Wilcox và những người chịu trách nhiệm hoạch định nhân sự.

Carrick phản ứng thận trọng. Ông cho biết chưa xem đầy đủ cuộc phỏng vấn của Martinez và sẽ xử lý câu chuyện nội bộ, đồng thời cho rằng cảm xúc sau thất bại đôi khi khiến cầu thủ nói mạnh hơn bình thường.

Nhưng thông điệp đã vượt khỏi phòng thay đồ.

MU giờ không chỉ phải trả lời Carrick có đủ năng lực hay không. Câu hỏi lớn hơn nằm ở việc cấu trúc điều hành hiện tại có tạo đủ điều kiện để bất kỳ HLV nào thành công hay không.

Nếu phong độ tiếp tục lao dốc, sa thải Carrick có thể vẫn là lựa chọn đơn giản nhất. Song, Martinez vừa nhắc Old Trafford về một thực tế quen thuộc: thay HLV rất dễ trở thành cách trì hoãn cuộc đối thoại sâu hơn về tuyển dụng, hoạch định đội hình và trách nhiệm của thượng tầng.

Sau đêm Metropolitano, Carrick vẫn ngồi trên ghế huấn luyện. Sức ép, tuy nhiên, không còn bó hẹp trong khu kỹ thuật.

Martinez đã đẩy nó lên tận phòng họp.