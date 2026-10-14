Indonesia đang nhập tịch cho thần đồng của Arsenal

Demiane Agustien trong buổi tập cùng đội một Arsenal. Ảnh: demiane07/Instagram.

Theo Bola, bộ phận pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang xem xét trường hợp Demiane Agustien trong kế hoạch bổ sung nhân sự cho tuyển quốc gia. HLV John Herdman được cho là muốn tìm thêm hai cầu thủ gốc Indonesia thi đấu ở nước ngoài để tăng chiều sâu cho hai biên.

Agustien có thể chơi tiền vệ công lẫn tiền đạo cánh, phù hợp với yêu cầu chuyên môn của Herdman. Noor Korompot, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Tư pháp Indonesia, xác nhận nhóm luật sư PSSI đã bắt đầu nghiên cứu hồ sơ.

“Nguyên tắc không thay đổi so với những trường hợp trước: quá trình nhập tịch chỉ được tiến hành với cầu thủ có gốc Indonesia”, Korompot cho biết.

Agustien sinh năm 2007 tại Oss, Hà Lan. Mẹ anh mang dòng máu Ai Cập và Indonesia, trong khi bà ngoại sinh tại Jakarta. Cha anh là Kemy Agustien, cựu tuyển thủ Curacao từng chơi cho Swansea City tại Premier League.

Sau thời gian được đào tạo ở West Bromwich Albion và Derby County, Agustien gia nhập Arsenal vào tháng 7/2025 và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Mùa đầu tiên tại học viện, anh ghi 5 bàn sau 24 trận, trong đó có pha lập công tại UEFA Youth League.

Ngày 13/10, Khel Now cho biết HLV Mikel Arteta gọi Agustien lên tập cùng đội một trước trận gặp Lille tại Champions League.

Tuy nhiên, khả năng khoác áo Indonesia vẫn còn bỏ ngỏ. Agustien từng thi đấu cho U17 Curacao tại giải U17 CONCACAF 2023, sau đó đại diện U19 Hà Lan ở vòng loại U19 châu Âu 2026.

Theo quy định FIFA, cầu thủ từng thi đấu ở giải chính thức cấp đội tuyển chỉ được chuyển liên đoàn một lần nếu đáp ứng đủ điều kiện. Nếu Agustien đã được FIFA chấp thuận chuyển từ Curacao sang Hà Lan, anh có thể đã sử dụng quyền chuyển đổi duy nhất.

Trong trường hợp đó, ngay cả khi hoàn tất nhập tịch Indonesia, tài năng Arsenal vẫn không thể tiếp tục đổi màu áo ở cấp đội tuyển quốc gia.