'Cristiano Ronaldo chỉ bằng một nửa của Ronaldo Nazario'

Cassano cho rằng tài năng tự nhiên của Ronaldo Nazario vượt xa Cristiano Ronaldo.

Trong cuộc phỏng vấn với AS ngày 14/10, Antonio Cassano tiếp tục đưa ra một so sánh rất mạnh giữa hai Ronaldo - Cristiano Ronaldo và Ronaldo Nazario.

Cựu tuyển thủ Italy dành phần lớn lời khen cho Ronaldo Nazario, người từng là đồng đội của anh tại Real Madrid. Theo Cassano, tiền đạo Brazil thuộc nhóm cầu thủ hiếm hoi có thể tạo khác biệt gần như bằng bản năng.

“Với tư cách một trung phong, tôi chưa từng thấy ai giống Ronaldo. Anh ấy hoàn toàn khác biệt. Nếu sự nghiệp không bị chấn thương cản trở, Ronaldo có thể còn tiến xa hơn rất nhiều”, Cassano nói.

Sau đó, anh đưa ra nhận xét trực diện hơn: “Ronaldo đích thực là Ronaldo Nazario, không phải Cristiano. Cristiano chỉ bằng một nửa của một nửa so với ‘Người ngoài hành tinh’”.

Cassano từng nhiều lần công khai quan điểm không xếp Cristiano Ronaldo ở vị trí cao nhất trong lịch sử. Trong cuộc trò chuyện với AS, anh tiếp tục dành vị trí số một cho Lionel Messi và cho rằng bóng đá chưa từng có cầu thủ nào giống siêu sao Argentina.

Dù vậy, thành tích của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid vẫn rất khó bị phủ nhận. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 450 bàn sau 438 trận, trở thành chân sút số một lịch sử CLB và giành 4 Champions League trong thời gian khoác áo đội bóng Tây Ban Nha.

Ronaldo Nazario không có những con số tương tự tại Bernabeu. Tuy nhiên, với Cassano, khác biệt nằm ở tài năng tự nhiên hơn là số danh hiệu hay thống kê. Cựu tiền đạo Italy từng trực tiếp chơi cùng Ronaldo, Zinedine Zidane và Guti, nên đánh giá của anh phần nào xuất phát từ trải nghiệm trong phòng thay đồ và trên sân tập.

Cassano cũng thừa nhận chính mình đã không tận dụng được quãng thời gian tại Real. Anh cho biết từng tăng khoảng 10 kg, thường xuyên đi chơi và không duy trì thái độ tập luyện nghiêm túc. Theo Cassano, nếu khi ấy có sự trưởng thành như hiện tại, anh hoàn toàn có thể gắn bó với Real lâu hơn.