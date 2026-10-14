Greenwood trở lại Anh sau 5 năm

Gần 5 năm sau lần cuối ra sân tại Anh, Greenwood đứng trước nguy cơ nhận sự đón tiếp đầy thù địch từ khán giả tại Villa Park. Cựu tiền đạo MU bị bắt vào tháng 2/2022 với cáo buộc liên quan đến hành vi cưỡng hiếp bất thành, hành hung và kiểm soát, cưỡng ép người khác.

Những cáo buộc sau đó bị hủy. Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn quyết định chia tay Greenwood vào tháng 8/2023, sau cuộc điều tra nội bộ kéo dài 6 tháng. Tài năng từng được đánh giá ngang hàng Phil Foden, đồng thời được HLV Ole Gunnar Solskjaer ca ngợi là chân sút bản năng nhất đội, buộc phải tìm đường trở lại bóng đá đỉnh cao tại các CLB khác.

Greenwood lần lượt khoác áo Getafe, Marseille trước khi chuyển sang Fenerbahce. Trong thời gian thi đấu tại Pháp, anh ghi 21 bàn ở Ligue 1 mùa đầu tiên, ngang thành tích của Ousmane Dembele. Mùa tiếp theo, tiền đạo người Anh tiếp tục ghi 26 bàn trên mọi đấu trường, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn bất chấp những tranh cãi bên ngoài sân cỏ.

Tháng 7 vừa qua, Fenerbahce chi 33 triệu bảng để chiêu mộ Greenwood từ Marseille, đồng thời dành cho anh mức lương vượt 150.000 bảng mỗi tuần. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chân sút này ghi 6 bàn sau 14 trận, cho thấy khả năng tạo đột biến vẫn là vũ khí đáng gờm.

Greenwood từng là thần đồng số một của MU.

Archie Brown, hậu vệ người Anh đang thi đấu cùng Greenwood tại Fenerbahce, dành nhiều lời khen cho đồng đội. Brown cho biết tiền đạo 25 tuổi có thể mang tới khác biệt ngay cả khi đội bóng gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội.

"Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Ai cũng biết tài năng của Greenwood và chúng tôi nhận ra điều đó ngay khi cậu ấy đến đây. Cậu ấy có thể tạo ra điều đặc biệt từ những tình huống tưởng như chẳng có gì", Brown chia sẻ.

Ở phía Aston Villa, hậu vệ Matty Cash thừa nhận Greenwood vẫn là mối đe dọa đáng kể. Anh nhấn mạnh đội chủ nhà cần duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự nếu muốn giành kết quả tích cực.

Trận đấu tại Villa Park vì thế đánh dấu cột mốc đặc biệt với Greenwood. Cầu thủ này trở lại nước Anh trong màu áo mới, mang theo phong độ ghi bàn đáng nể nhưng cũng phải đối diện sự thù ghét đặc biệt từ khán giả.

Sau lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng, Aston Villa tạm đứng thứ 11 với 3 điểm, trong khi Fenerbahce có 1 điểm và đứng thứ 24.