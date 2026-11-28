Nhân dịp sinh nhật tuổi 44, Hứa Minh Đạt đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân cùng những dòng tâm sự về bản thân. Nam diễn viên bộc bạch: “Ở tuổi này rồi ít khi nào nhìn trực diện và thể hiện bản thân!”.

Ở tuổi trung niên, điều Hứa Minh Đạt mong mỏi là được sống ung dung, tự tại, đón nhận mỗi ngày bằng niềm vui và lòng biết ơn. Nam diễn viên cũng dành những lời chúc tốt đẹp đến mọi người nhân dịp đặc biệt của mình.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 44 của mình, Hứa Minh Đạt dành những lời chúc tốt đẹp đến mọi người. Ảnh: FBNV.

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của Hứa Minh Đạt, nam diễn viên từng trải qua nhiều năm chật vật để tìm kiếm chỗ đứng. Thuở mới vào nghề, ông xã Lâm Vỹ Dạ từng làm công việc hậu đài, phát tờ rơi trước khi có cơ hội thể hiện khả năng trên sân khấu.

Xuất thân là diễn viên hài, Hứa Minh Đạt dần chứng minh thực lực khi đảm nhận những vai diễn có màu sắc khác biệt. Trong đó, vai Lũ ở bộ phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa (2019) được xem là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Thoát khỏi hình ảnh hài hước quen thuộc, nam diễn viên khiến khán giả xúc động khi khắc họa số phận của một người đàn ông hiền lành, chịu nhiều bất công.

Trước đó, với vai Nicky trong Gái Già Lắm Chiêu 2, Hứa Minh Đạt cũng chạm tay đến giải thưởng lớn đầu tiên sau 19 năm làm nghề. Dù không thường xuyên đảm nhận vai chính, nam diễn viên vẫn tạo được dấu ấn riêng qua từng nhân vật.

Trong năm 2026, Hứa Minh Đạt tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Huyền Tình Dạ Trạch, Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Việc duy trì sự hiện diện trên màn ảnh ở tuổi 44 cho thấy nam diễn viên vẫn tích cực theo đuổi công việc mà mình đã gắn bó hơn hai thập kỷ.

Bên cạnh sự nghiệp, Hứa Minh Đạt còn có tổ ấm bên Lâm Vỹ Dạ và hai con trai. Kết hôn từ năm 2010, cả hai đã đồng hành từ thời điểm sự nghiệp chưa có nhiều khởi sắc đến khi trở thành những gương mặt quen thuộc với khán giả.

Sau 16 năm chung sống, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ không chỉ là bạn đời mà còn là đồng nghiệp, thường xuyên có cơ hội kết hợp trong các hoạt động nghệ thuật. Sự đồng hành ấy cũng trở thành một phần đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nam diễn viên.