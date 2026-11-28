Dù sinh ra và lớn lên trong Hoàng gia Anh, Vua Charles III vẫn có một mong muốn giản dị từ thời thơ ấu mà ông chưa từng thực hiện được: được nghỉ dưỡng tại Butlin's, hệ thống khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Anh.

Ảnh: The Times.

Theo Metro, nhà vua từng nhiều lần đề cập đến điều này khi chia sẻ về những điều bản thân chưa có cơ hội trải nghiệm trong cuộc đời. Một người bạn thân của Charles tiết lộ với The Sunday Times rằng đây là câu chuyện khá hài hước mà ông thường kể lại, đặc biệt mỗi khi có ai hỏi về những điều khiến ông tiếc nuối.

Khi còn nhỏ, Charles và em gái là Công chúa Anne từng nhiều lần xin cha mẹ, Hoàng hậu Elizabeth II và Hoàng thân Philip, cho phép cả hai đến Butlin's nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, mong muốn ấy chưa bao giờ được đáp ứng. Theo lời kể của người bạn, Hoàng hậu thường trả lời rằng bà không nghĩ gia đình có thể sắp xếp chuyến đi này.

Ảnh: Vanity Fair.

Dù đã nhiều lần đề cập, hai anh em vẫn không có dịp trải nghiệm kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng mà mình mong muốn khi còn nhỏ. Charles được cho là từng khá thất vọng vì điều đó, và câu chuyện đến nay vẫn được ông nhắc lại như một trong những điều tiếc nuối đáng nhớ.

Sau khi thông tin được chia sẻ, đại diện Butlin's cũng lên tiếng chúc mừng sinh nhật nhà vua, đồng thời bày tỏ mong muốn giúp ông hoàn thành mong ước còn dang dở từ thời thơ ấu. Nhân dịp hệ thống khu nghỉ dưỡng kỷ niệm 90 năm thành lập, doanh nghiệp này gửi lời mời Vua Charles cùng gia đình đến thăm một trong các địa điểm nghỉ dưỡng của mình.

Đáng chú ý, Hoàng hậu Elizabeth II từng ghé thăm Butlin's vào năm 1963, nhưng khi ấy chuyến đi không có sự tham gia của hai người con.

Ảnh: gettyimages.

Vua Charles III đón sinh nhật lần thứ 78 theo cách khá đặc biệt khi xuất hiện trong chương trình radio Rocket Hour của danh ca Elton John trên Apple Music. Trong buổi phát sóng, cả hai cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện và lựa chọn các ca khúc yêu thích.

Chương trình cũng đánh dấu 50 năm thành lập The King's Trust, tổ chức từ thiện hỗ trợ thanh thiếu niên do Charles sáng lập năm 1976. Trong cuộc trò chuyện, nhà vua còn hài hước nhắc đến tuổi tác khi liên hệ với ca khúc nổi tiếng Still Standing của Elton John. Charles nói rằng cả hai vẫn đang đứng vững trước thời gian, còn Elton John đáp lại rằng ông vẫn đang ngồi.