Ngày 27/11, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng Nhật Kim Anh tại sự kiện ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Nữ nghệ sĩ không giấu được tình cảm dành cho đàn em khi chia sẻ: "Mê bé này quá... mong Mẹ Mìn của bé được khán giả yêu thương thật nhiều".

Trước đó, khi Nhật Kim Anh công bố thông tin phim được phân loại T18, NSND Hồng Vân cũng hào hứng hỏi thăm về suất chiếu. Đáp lại sự quan tâm của đàn chị, Nhật Kim Anh dí dỏm tiết lộ đã chuẩn bị sẵn thiệp mời. Màn tương tác phần nào cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ.

NSND Hồng Vân dành tình cảm đặc biệt cho Nhật Kim Anh. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, NSND Hồng Vân và Nhật Kim Anh có cơ hội đồng hành cùng nhau trên sân khấu kịch. Chính NSND Hồng Vân đã tạo điều kiện để đàn em trở lại sàn diễn với vai nữ chiến sĩ Trường Sơn tên Thắm trong vở Cuốn Truyện Bị Đốt do bà dàn dựng. Với vai diễn này, Nhật Kim Anh đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, đánh dấu thành tích đáng nhớ ở tuổi 41.

Sau niềm vui trên sân khấu, Nhật Kim Anh tiếp tục hành trình chinh phục khán giả điện ảnh. Tuy nhiên, lần trở lại này của nữ diễn viên không hoàn toàn thuận lợi khi Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ trải qua hai lần điều chỉnh lịch phát hành. Tác phẩm đã tổ chức buổi công chiếu vào tối 25/11 và dự kiến chính thức ra rạp ngày 2/12.

Trong phim, Nhật Kim Anh hóa thân thành mẹ Hạnh, người phụ nữ phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống gia đình. Để khắc họa số phận nhân vật, nữ diễn viên không ngại xuất hiện với vẻ ngoài khắc khổ. Cô thậm chí lần đầu xin dời lịch quay trong sự nghiệp vì một phân cảnh đòi hỏi quá nhiều cảm xúc.

Từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất với Long Thành Cầm Giả Ca, Nhật Kim Anh không thiếu những thành tựu để chứng minh năng lực diễn xuất. Tuy nhiên, sau thời gian tập trung cho gia đình và kinh doanh, nữ diễn viên vẫn lựa chọn thử thách bản thân bằng những vai diễn khó.

NSND Hồng Vân mong bộ phim mới của Nhật Kim Anh được khán giả yêu thương. Ảnh: FBNV.

Từ việc tạo cơ hội cho đàn em trở lại sân khấu đến sự hiện diện tại buổi ra mắt phim, NSND Hồng Vân đã đồng hành cùng Nhật Kim Anh ở những cột mốc đáng nhớ trong năm 2026. Bởi vậy, lời nhắn nhủ của nữ nghệ sĩ cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Nhật Kim Anh đang từng bước tìm lại dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất.