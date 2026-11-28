Hoa hậu Thanh Thủy là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam trong những năm gần đây. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành đại diện Việt Nam giành chiến thắng tại Miss International 2024.

Mới đây, Thanh Thủy chính thức đón thêm một cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống khi hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng tốt nghiệp. Tin vui này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt khi nàng hậu đã trải qua khoảng thời gian bận rộn với nhiều hoạt động trong nước và quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thủy tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

Trên trang cá nhân, Thanh Thủy chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ trong trang phục tốt nghiệp. Người đẹp xuất hiện với diện mạo tươi tắn, nụ cười hạnh phúc khi đánh dấu chặng đường học tập của mình. Hình ảnh nàng hậu trong bộ lễ phục nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trong 2 năm vừa qua, lịch trình của người đẹp liên tục có những thay đổi sau khi cô đăng quang Miss International. Việc tham gia các hoạt động quảng bá, sự kiện, chương trình nghệ thuật và thực hiện những trọng trách của một hoa hậu quốc tế khiến quỹ thời gian dành cho bản thân trở nên hạn chế.

Dù vậy, Thanh Thủy vẫn nỗ lực cân bằng giữa việc học và công việc. Hoàn thành chương trình đại học trong giai đoạn lịch trình dày đặc được xem là dấu mốc đáng ghi nhận đối với người đẹp. Tấm bằng tốt nghiệp không chỉ khép lại quãng thời gian học tập mà còn mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống của nàng hậu.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng Thanh Thủy. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần học tập và sự cố gắng của người đẹp, đồng thời cho rằng cô đã có một hành trình đáng tự hào khi vừa đạt thành tích quốc tế, vừa hoàn thành việc học.

Khán giả chúc mừng Hoa hậu Thanh Thủy.

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy ngày càng nhận được sự chú ý của công chúng. Nhan sắc của người đẹp được nhận xét ngày càng sắc sảo hơn. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nàng hậu thường gây chú ý với phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại.

Không chỉ được yêu thích bởi ngoại hình, Thanh Thủy còn ghi điểm nhờ hình ảnh gần gũi, thái độ tích cực và sự chăm chỉ trong công việc. Người đẹp thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật, giao lưu với khán giả và thực hiện những dự án mang tính cộng đồng.

Hoa hậu Thanh Thủy duy trì sức hút sau 2 năm đăng quang Miss International.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy đang có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Việc hoàn thành chương trình đại học cũng giúp nàng hậu có thêm một dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực theo đuổi mục tiêu cá nhân bên cạnh những thành công trong lĩnh vực sắc đẹp.

Tin vui tốt nghiệp vì thế nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Với những gì đã đạt được, Thanh Thủy được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút, phát triển bản thân và có thêm nhiều dấu ấn mới trong thời gian tới.