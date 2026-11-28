Mới đây, trong một cuộc trò chuyện, Tiến Luật gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về hai nguyên tắc cốt lõi anh đặt ra cho Thu Trang ngay từ những ngày đầu nếu muốn gắn bó lâu dài trên chặng đường hôn nhân. Nam diễn viên khẳng định bản thân có thể nhường nhịn và chiều chuộng bà xã ở hầu hết mọi khía cạnh, từ tiền bạc, nhà cửa đến xe cộ, nhưng có hai giới hạn tuyệt đối không được phép chạm tới.

Thu Trang đến chúc mừng chồng Tiến Luật ở buổi ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc

Cụ thể, hai vùng bất khả xâm phạm mà Tiến Luật đặt ra chính là gia đình và công việc riêng của anh. Với nam diễn viên, người thân luôn nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu nên anh giữ sự rạch ròi để đôi bên luôn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau. Song song đó, sự độc lập trong nghề nghiệp cũng là ranh giới giúp anh tự quyết định hướng đi nghệ thuật và không bị phụ thuộc dù hai vợ chồng thường xuyên đồng hành trong nhiều dự án.

Vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang luôn giữ được sự gắn bó bền chặt suốt 16 năm đồng hành. (Ảnh: FBNV)

Chính nguyên tắc tách bạch công việc này giúp Tiến Luật giữ được bản sắc cá nhân và thoải mái thử sức ở nhiều dự án điện ảnh độc lập mà không có sự tham gia sản xuất của bà xã. Gần đây nhất, nam diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh rộng khi góp mặt trong bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Trung Lùn. Trong tác phẩm này, anh tự mình lăn xả, tranh luận trực tiếp với đạo diễn để phát triển tâm lý nhân vật và góp phần đưa bộ phim đạt doanh thu vượt mốc 165 tỷ đồng ngoài phòng vé.

Tiến Luật ghi dấu ấn qua dự án điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc đang dẫn đầu phòng vé. (Ảnh: ĐPCC)

Bên cạnh sức hút từ bộ phim đang chiếu rạp, chia sẻ thẳng thắn của Tiến Luật về nguyên tắc hôn nhân cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách phân định rạch ròi, tôn trọng không gian nghề nghiệp riêng giúp cặp đôi giữ được sự bền chặt suốt 16 năm qua.