Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Gia Bảo chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ Hồng Đào tại Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn. Trong khung hình được đăng tải, nữ nghệ sĩ diện trang phục giản dị với áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng đàn em.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả đặc biệt chú ý lại là dòng trạng thái hài hước của Gia Bảo. Nam diễn viên tiết lộ cả hai đã có cuộc trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn sáng, thậm chí còn công khai chuyện "nói xấu" NSƯT Hữu Châu. "Ăn sáng cùng bác gái ngày lễ Tạ ơn! Nói xấu bác trai Hữu Châu quá trời luôn, vui quá bác gái Hồng Đào ơi", Gia Bảo hài hước chia sẻ.

Gia Bảo chia sẻ hình ảnh bên Hồng Đào.

Không để đàn em phải chờ đợi lâu, Hồng Đào nhanh chóng xuất hiện dưới phần bình luận, lên tiếng thanh minh: "Trời ơi! Bác gái chỉ ngồi cười lúc tụi con nói xấu bác trai thôi nha".

Câu trả lời đầy dí dỏm của Hồng Đào khiến nhiều khán giả thích thú. Thay vì phủ nhận hoàn toàn câu chuyện được Gia Bảo tiết lộ, nữ nghệ sĩ hài hước phân định trách nhiệm, khẳng định bản thân chỉ là người ngồi cười khi nghe đàn em trò chuyện về NSƯT Hữu Châu.

Bên cạnh đó, cách xưng hô "bác trai - bác gái" của Gia Bảo và Hồng Đào cũng tạo nên điểm nhấn thú vị cho màn tương tác này. Thực chất, câu chuyện nói xấu chỉ là lời trêu đùa giữa những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết, không phải những bất đồng hay mâu thuẫn ngoài đời.

Hồng Đào phủ nhận chuyện tham gia nói xấu bạn tri kỷ - NSƯT Hữu Châu.

Trong showbiz Việt, Hồng Đào và. NSƯT Hữu Châu được biết đến là đôi bạn tri kỷ đã gắn bó hơn 40 năm. Cả hai quen biết từ thời còn ngồi trên ghế trường nghệ thuật, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ và nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. NSƯT Hữu Châu từng tiết lộ thời mới vào nghề, bản thân tin tưởng đến mức giao tiền cát-xê cho Hồng Đào giữ hộ. Nữ nghệ sĩ cũng là một trong số ít những người có thể thoải mái nhắc nhở, thậm chí "quát nạt" nam nghệ sĩ.

Trên mạng xã hội, Hồng Đào và Hữu Châu không ít lần khiến khán giả bật cười bởi những màn trêu chọc nhau. Gần đây, khi cùng góp mặt trong phim điện ảnh Lên Hương, cả hai từng gây chú ý với màn tương tác xoay quanh khoản nợ 500 triệu đồng của các nhân vật trong phim.

Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó, Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu vẫn giữ được sự gần gũi, tự nhiên khi nhắc đến nhau. Ngay cả khi không xuất hiện cùng một khung hình, nam nghệ sĩ vẫn trở thành nhân vật được nhắc đến trong những cuộc gặp gỡ vui vẻ của Hồng Đào và đồng nghiệp.

Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó, Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu vẫn giữ được sự gần gũi, tự nhiên khi nhắc đến nhau.

Ở tuổi 64, bên cạnh những thành công liên tiếp trong sự nghiệp điện ảnh, Hồng Đào còn có được niềm vui từ những mối quan hệ lâu năm. Những khoảnh khắc đời thường cùng đồng nghiệp hay màn trêu đùa về người bạn tri kỷ NSƯT Hữu Châu cũng giúp khán giả nhìn thấy một Hồng Đào gần gũi, duyên dáng và hài hước không kém những nhân vật từng được cô thể hiện trên sân khấu.