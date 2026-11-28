Võ Lâm Ngoại Sử là một trong những tác phẩm nổi bật của nhà văn Cổ Long, xoay quanh cuộc đời Thẩm Lãng cùng những ân oán, tranh đấu và chuyện tình cảm chốn giang hồ. Nhân vật Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất, Vương Liên Hoa và Hùng Miêu Nhi góp phần tạo nên thế giới nhân vật nhiều màu sắc. Sức hút của nguyên tác giúp câu chuyện được các nhà làm phim khai thác qua nhiều giai đoạn.

Một trong những phiên bản sớm nhất là Võ Lâm Ngoại Sử năm 1977 do ATV sản xuất, với sự góp mặt của Vệ Tử Vân, Mễ Tuyết, Lưu Giang và Văn Tuyết Nhi. Mang đặc trưng của dòng phim kiếm hiệp Hong Kong thập niên 1970, tác phẩm đưa câu chuyện của Cổ Long lên màn ảnh nhỏ trong bối cảnh kỹ thuật sản xuất truyền hình còn nhiều hạn chế. Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử chuyển thể tác phẩm.

Phiên bản Võ Lâm Ngoại Sử do Vệ Tử Vân và Mễ Tuyết đóng chính, mang màu sắc kiếm hiệp Hong Kong thập niên 1970.

Đến năm 1983, khán giả tiếp tục có cơ hội theo dõi Minh Nguyệt Thiên Nhai, phiên bản Đài Loan với sự tham gia của Giang Bân, Sử Lan Hoa và Tần Vỹ. Tiếp nối những lần chuyển thể trước đó, bộ phim mang đến cách thể hiện riêng đối với câu chuyện kiếm hiệp quen thuộc. Tác phẩm cũng là một lựa chọn đáng chú ý dành cho những khán giả muốn tìm hiểu lịch sử phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Cổ Long.

Năm 1986, Võ Lâm Ngoại Sử tiếp tục được Đài Loan thực hiện với dàn diễn viên gồm Mạnh Phi, Trần Ngọc Mai và Lý Đại Lâm. Sự xuất hiện của Mạnh Phi, gương mặt quen thuộc với dòng phim kiếm hiệp thời kỳ này, tạo thêm sức hút cho tác phẩm. Phiên bản này góp phần cho thấy sức sống của câu chuyện Thẩm Lãng qua nhiều thế hệ diễn viên và cách thể hiện.

Huỳnh Hải Băng và Vương Diễm gây ấn tượng với vai Thẩm Lãng và Bạch Phi Phi trong Võ Lâm Ngoại Sử.

Tuy nhiên, nhắc đến Võ Lâm Ngoại Sử, đông đảo khán giả Việt Nam vẫn nhớ đến phiên bản năm 2001 do Mộng Kế đạo diễn. Bộ phim có sự tham gia của Huỳnh Hải Băng trong vai Thẩm Lãng, Vương Diễm hóa thân thành Bạch Phi Phi, Trương Diễm Diễm đảm nhận Chu Thất Thất. Bên cạnh câu chuyện ân oán giang hồ, tác phẩm còn thu hút người xem bằng những mối quan hệ tình cảm phức tạp và cuộc đấu trí giữa các nhân vật.

Đặc biệt, Bạch Phi Phi do Vương Diễm thể hiện trở thành một trong những hình tượng nữ nhân vật kiếm hiệp được khán giả nhớ đến. Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách bí ẩn cùng những giằng xé nội tâm giúp vai diễn tạo dấu ấn riêng. Trong khi đó, Huỳnh Hải Băng mang đến hình ảnh Thẩm Lãng phóng khoáng, trọng nghĩa khí và có bản lĩnh của một hiệp khách.

Phiên bản mới tiếp tục khai thác câu chuyện Thẩm Lãng cùng những ân oán tình thù chốn giang hồ.

Sau nhiều năm, phiên bản năm 2001 vẫn thường được nhắc lại khi khán giả nhìn về những bộ phim kiếm hiệp kinh điển. Dù mỗi lần chuyển thể đều mang dấu ấn của thời đại và dàn diễn viên riêng, tác phẩm của Cổ Long vẫn giữ được sức hấp dẫn nhờ thế giới giang hồ đầy ân oán, những cuộc đấu trí và số phận nhiều biến động của các nhân vật.