Tối 25/11, Quỳnh Lương thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái nhỏ cầm trên tay những tờ tiền cùng dòng trạng thái: "Gặp cướp trong nhà luôn á". Trong ảnh, cô bé đứng giữa phòng, chăm chú nhìn số tiền đang cầm trên tay với vẻ mặt khá nghiêm túc. Khoảnh khắc đáng yêu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn tiếp tục đăng tải hình ảnh con gái ngồi giữa những tờ tiền và hài hước viết: "Cái mặt muốn được tặng roi mây đây mà". Những chia sẻ liên tiếp khiến nhiều người tò mò về câu chuyện phía sau màn "đột nhập" được Quỳnh Lương nhắc đến.

Một người quen để lại bình luận trêu chọc: "Ngta ăn cắp tiền cho ông già mua cây kiểng đó". Quỳnh Lương lập tức phản hồi: "Em có clip nó mang cho Ba lun mờ". Qua màn đối đáp này, có thể thấy cô bé không chỉ cầm tiền để chơi mà còn có hành động mang tiền đến cho bố, khiến câu chuyện càng thêm hài hước.

Thay vì một vụ "trộm" đúng nghĩa như cách nữ diễn viên ví von, nhân vật bị gọi là cướp trong nhà hóa ra lại chính là cô con gái nhỏ đáng yêu. Cách Quỳnh Lương kể chuyện và tương tác với người thân khiến khoảnh khắc đời thường trở thành chủ đề được chú ý.

Chân dung “thủ phạm” tinh nghịch trong câu chuyện của Quỳnh Lương.

Hiện tại, Quỳnh Lương có cuộc sống khá bình yên bên ông xã Tiến Phát và các con tại Vĩnh Long. Sau khi kết hôn vào tháng 3/2025 và đón con gái chung NaLa vào tháng 8 cùng năm, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ, tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên và hạn chế hoạt động nghệ thuật so với trước.

Bên cạnh việc vun vén tổ ấm, Quỳnh Lương vẫn duy trì công việc kinh doanh online, livestream và hợp tác quảng cáo. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh, câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc tinh nghịch của con gái cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt khi nữ diễn viên luôn có cách kể chuyện dí dỏm, gần gũi.