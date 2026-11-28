Mới đây, Nhật Kim Anh chia sẻ đoạn video biến hình thành nhân vật Mẹ Mìn, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, Nhật Kim Anh ban đầu xuất hiện với áo màu nâu, đội nón lá, mang dáng vẻ mộc mạc. Tuy nhiên, chỉ sau màn biến hình, nữ diễn viên lập tức thay đổi diện mạo với chiếc áo dài đỏ nổi bật, đôi môi tô son cùng màu và thần thái có phần ma mị. Đặc biệt, trên tay cô còn ôm một con búp bê với tạo hình chắp vá, càng làm tăng cảm giác bí ẩn, rùng rợn.

Màn biến hóa của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm, nhất là khi cô đang góp mặt trong dự án điện ảnh Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ. Tuy nhiên, trong phim, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Mẹ Hạnh, còn nhân vật Mẹ Mìn bí ẩn do Minh Hằng thủ vai. Việc Nhật Kim Anh thử sức với tạo hình này càng khiến khán giả tò mò về màu sắc mà bộ phim mang đến.

Nhật Kim Anh gây sốt với trend biến hình Mẹ Mìn. Ảnh: FBNV

Ở tác phẩm của đạo diễn Jack Carry On, Nhật Kim Anh hóa thân thành Hạnh, người phụ nữ có cuộc sống nhiều khó khăn và chịu không ít tổn thương trong hôn nhân. Cô có con trai là Hiếu do Khương Lê đảm nhận. Khi trưởng thành, Hiếu khao khát đổi đời nhưng lại vướng vào những khoản nợ chồng chất, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Trước tình cảnh của con trai, Hạnh rơi vào vòng xoáy lo lắng, bất lực và phải đối diện với nhiều lựa chọn khó khăn.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng là một trong những điểm nhấn của câu chuyện. Tình thương và sự hy sinh của Hạnh dành cho con đan xen với những tổn thương, mâu thuẫn tích tụ qua nhiều năm. Trong khi đó, Mẹ Mìn do Minh Hằng thể hiện là thực thể bí ẩn có khả năng ban phát điều ước, nhưng mỗi mong muốn đều đi kèm một cái giá phải trả. Khi Hiếu tìm đến nhân vật này để tìm đường đổi đời, những biến cố khó lường bắt đầu kéo đến, đẩy gia đình vào tình thế nguy hiểm.

Với Nhật Kim Anh, Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng sau khoảng ba năm kể từ Vong Nhi (2023). Đáng chú ý, nữ diễn viên từng chia sẻ cô gặp áp lực với một phân cảnh nặng cảm xúc, phải khóc liên tục đến mức chủ động xin dời lịch quay. Điều này phần nào cho thấy thử thách tâm lý mà vai Mẹ Hạnh mang lại.

Nhật Kim Anh trong phim Mẹ Mìn.

Sự đối lập giữa tạo hình biến hóa đầy bí ẩn trong video mới và hình ảnh người mẹ khắc khổ trên màn ảnh đang khiến Nhật Kim Anh trở thành một trong những cái tên được chú ý trong dự án. Khán giả cũng có thêm lý do chờ đợi màn tái xuất của nữ diễn viên trong bộ phim mang màu sắc kinh dị, tâm lý và giật gân này.