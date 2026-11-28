Miss Earth là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế đề cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên. Trước thềm đại diện Việt Nam tham gia mùa giải 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên có thêm bước tiến mới khi đảm nhận vai trò đại sứ tại một chương trình, tiếp tục lan tỏa những giá trị về tri thức, khởi nghiệp và phát triển bền vững.

Thu Uyên trước ngày đi thi Miss Earth 2026.

Chia sẻ về quyết định trở thành Đại sứ đồng hành chương trình Sinh viên Thế hệ mới 2026, Thu Uyên cho biết cô tìm thấy nhiều điểm giao thoa giữa chương trình và hành trình phát triển của bản thân. Người đẹp xem tri thức cùng kinh nghiệm thực tế là nền tảng quan trọng để mỗi người trẻ xây dựng con đường riêng.

Thông qua vai trò mới, Thu Uyên mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy được, kết nối nguồn lực và tiếp thêm động lực để sinh viên mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng có ích cho cộng đồng.

Đặc biệt, với vai trò Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026, Thu Uyên dành sự quan tâm đến trách nhiệm của người trẻ trong việc bảo vệ môi trường. Có nền tảng quản trị kinh doanh, cô cho rằng những sáng kiến xanh cần dung hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Một dự án không chỉ cần ý tưởng tốt mà còn phải có tính khả thi, khả năng nhân rộng để tạo ra tác động lâu dài. Đây cũng là quan điểm phù hợp với những giá trị mà Miss Earth hướng đến.

Khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc kỳ vọng Phạm Hoàng Thu Uyên gặt hái thành tích cao tại Miss Earth 2026.

Phạm Hoàng Thu Uyên năm nay 28 tuổi, quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 84-61-94 cm. Trước khi được lựa chọn đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026, cô từng lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Những trải nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước cùng hành trình phát triển ở nhiều lĩnh vực giúp Phạm Hoàng Thu Uyên tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước ra đấu trường quốc tế. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp đang từng bước xây dựng hình ảnh một đại diện nhan sắc có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý của Thu Uyên trước ngày chính thức bước vào hành trình chinh phục Miss Earth 2026.

Miss Earth là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức từ năm 2001, hướng đến việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và khuyến khích các hoạt động cộng đồng. Mỗi mùa giải thường quy tụ khoảng 80-90 đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam từng ghi dấu ấn đặc biệt tại sân chơi này khi Nguyễn Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018. Đến năm 2024, Trịnh Mỹ Anh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi và giành danh hiệu Á hậu 2.