Moon Geun Young là nữ diễn viên được khán giả Hàn Quốc yêu mến với biệt danh "em gái quốc dân", gắn liền với hình ảnh trong trẻo và gần gũi. Mới đây, nữ diễn viên khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ bản thân từng ngất xỉu do hạ huyết áp tư thế đứng, dẫn đến chấn thương ở vùng trán.

Moon Geun Young bị hạ huyết áp nên ngất xỉu, bị thương.

Moon Geun Young đăng tải hình ảnh trên Instagram, cho thấy cô đang dán băng cá nhân ở trán. Nữ diễn viên cho biết bản thân bị ngã và bị thương sau khi ngất xỉu vì hạ huyết áp tư thế đứng. Đây cũng chính là lý do cô phải thay đổi kiểu tóc, để phần mái che đi vết thương khi tham gia sự kiện.

"Vì vậy, tôi buộc phải để tóc mái để che đi vết thương", Moon Geun Young chia sẻ. Dù gặp sự cố sức khỏe không mong muốn, nữ diễn viên vẫn thể hiện tinh thần lạc quan khi nhắn nhủ người hâm mộ: "Dù vậy, mọi người hãy nhìn tôi thật xinh đẹp nhé".

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi trước đó Moon Geun Young vừa xuất hiện tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 với diện mạo mới. Kiểu tóc mái của cô từng trở thành chủ đề bàn luận, thậm chí nhận về những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau lời giải thích của nữ diễn viên, nhiều người mới biết sự thay đổi này xuất phát từ một sự cố ngoài ý muốn.

Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Moon Geun Young phải trải qua chấn thương, đồng thời gửi lời chúc cô sớm hồi phục. Không ít người cũng dành lời động viên trước thái độ tích cực của nữ diễn viên, cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe thay vì những nhận xét về ngoại hình.

Moon Geun Young đổi kiểu tóc để che đi vết thương trên trán.

Moon Geun Young là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc từ khi còn nhỏ. Với vẻ ngoài đáng yêu cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm và được công chúng ưu ái gọi là "em gái quốc dân". Dù trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, nữ diễn viên vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ.

Trong thời gian gần đây, Moon Geun Young tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật. Tháng 7 vừa qua, cô tổ chức đám cưới với diễn viên Jung Pyeong.