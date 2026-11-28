Mới đây, thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến đông đảo khán giả và nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt không khỏi bàng hoàng. Nữ YouTuber cho biết bản thân đang cảm thấy hoang mang, lo lắng trước những điều sắp phải đối mặt trong hành trình điều trị bệnh.

Thông báo mắc ung thư máu của Hậu Hoàng khiến nhiều người xót xa.

Ngay sau khi Hậu Hoàng công khai tình hình sức khỏe, đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời động viên, mong cô giữ vững tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đáng chú ý, dưới bài đăng của Hậu Hoàng, diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng để lại chia sẻ đầy xúc động. Thay vì chỉ gửi lời động viên đơn thuần, bà xã Hứa Minh Đạt đã kể câu chuyện về một người bạn của mình từng đối diện với căn bệnh ung thư.

Cụ thể, Lâm Vỹ Dạ viết: "Chị có anh bạn ung thư gần 20 năm rồi. Đến giờ anh vẫn hoạt động kinh doanh, vui vẻ, khoẻ mạnh, yêu đời. Vững tâm vượt qua em nhé! Cầu mong em luôn bình an. Ôm em Hậu ơi...".

Lâm Vỹ Dạ nhắn gửi đầy xúc động dưới bài đăng của Hậu Hoàng.

Qua câu chuyện về người bạn của mình, Lâm Vỹ Dạ mong muốn tiếp thêm niềm tin, động lực để Hậu Hoàng vững vàng hơn trước hành trình điều trị sắp tới. Đặc biệt, lời nhắn nhủ "Ôm em Hậu ơi..." của nữ diễn viên cũng phần nào cho thấy tình cảm, sự sẻ chia mà cô dành cho đàn em giữa thời điểm khó khăn.

Không riêng Lâm Vỹ Dạ, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự quan tâm trước thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả gửi những lời chúc tốt đẹp, mong nữ YouTuber có thêm sức mạnh tinh thần để đối diện với biến cố sức khỏe ở tuổi còn trẻ.

Hậu Hoàng vốn là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả trẻ thông qua những sản phẩm nhạc chế triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ ghi điểm bởi sự sáng tạo, nữ YouTuber còn được yêu mến nhờ tính cách hài hước, nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Bởi vậy, khi một cô gái từng mang đến tiếng cười cho hàng triệu người bất ngờ thông báo mắc bệnh ung thư, nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Hình ảnh Hậu Hoàng trên giường bệnh mới đây khiến khán giả càng thêm xót xa.

Ở thời điểm hiện tại, những lời động viên từ Lâm Vỹ Dạ, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả là món quà tinh thần đáng quý dành cho Hậu Hoàng. Nhiều người hy vọng nữ YouTuber sẽ có một hành trình điều trị thuận lợi, sớm tìm lại sự bình yên và nụ cười rạng rỡ từng khiến công chúng yêu mến suốt nhiều năm qua.