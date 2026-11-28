Những lần gần nhất Nhật Kim Anh xuất hiện trên truyền thông là hình ảnh cô tại các cuộc thi hoa hậu. Thi thoảng, Nhật Kim Anh cũng đi hát ở một số sân khấu, ra sản phẩm.

Cô bất ngờ trở lại màn ảnh rộng với vai mẹ Hạnh trong Mẹ Mìn sau nhiều năm. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhật Kim Anh kể về cuộc sống hiện tại, quyết định có thêm con gái và làm mẹ đơn thân ở tuổi 41.

'Tôi tiếc vì vai bị cắt quá nhiều'

Nói về lý do trở lại, Nhật Kim Anh cho biết khi nhận lời mời từ nhà sản xuất, bản thân cô chưa sẵn sàng cho việc đóng phim. Thời điểm đó, bé Julia (con gái thứ hai của Nhật Kim Anh - PV) còn quá nhỏ. Song sau khi được đạo diễn Jack Carry On gửi kịch bản Mẹ Mìn, nữ diễn viên thích thú với vai mẹ Hạnh và quyết định đồng hành với ê-kíp.

Nhật Kim Anh chia sẻ về lần trở lại điện ảnh sau nhiều năm.

Sau khi xem trọn vẹn bộ phim tại buổi công chiếu ở TP.HCM, Nhật Kim Anh chia sẻ: "Các bạn còn trẻ mà giỏi quá. Làm được một bộ phim như vậy, với những phần CGI, VFX rất mượt mà. Khi xem, tôi có cảm giác giống như hình ảnh thật".

Nữ diễn viên cho biết tiếc khi nhân vật của cô bị cắt nhiều khi phim trình chiếu.

Ở góc độ diễn xuất, cô cho biết chưa hài lòng với vai diễn mẹ Hạnh. Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cảm thấy tiếc nuối khi lên màn ảnh rộng, nhân vật của cô bị cắt khá nhiều. Đặc biệt, những cảnh tâm sự cảm xúc giữa hai mẹ con Hạnh - Hiếu không còn giữ nhiều khi lên phim.

"Tôi cảm thấy tiếc thôi nhưng vẫn rất thương nhà sản xuất vì họ đã phải đầu tư rất nhiều cho những phân cảnh đó. Đến cuối cùng, người đau lòng nhất vẫn là đạo diễn, nhà sản xuất. Bản thân từng làm sản xuất nên tôi biết khi phải bỏ kinh phí ra để tổ chức, thực hiện những cảnh quay đó tốn rất nhiều chi phí nhưng cuối cùng vẫn phải cắt đi, thực sự rất tiếc", nữ diễn viên nói.

Trong dàn cast, Nhật Kim Anh ấn tượng nhất về diễn xuất của Khương Lê. Cô nói lần đầu hợp tác với đàn em nhưng bất ngờ về nét diễn mới mẻ, giàu cảm xúc. Nhật Kim Anh cho rằng trong tương lai, Khương Lê sẽ còn tiến xa trên địa hạt điện ảnh.

Từng bị trầm cảm

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Nhật Kim Anh cho biết những năm qua, cuộc sống của cô an yên, tự tại và hạnh phúc bên các con. Phần lớn thời gian, nữ diễn viên tập trung cho bé Julia và kinh doanh.

"Mỗi sáng, khoảng 5-6h là tôi thức dậy, ra ngoài uống một ly cà phê, ngồi nghe chim hót, ngắm buổi sáng tinh sương, cây cỏ xung quanh nhà. Rồi Julia thức dậy, chạy lon ton. Hai mẹ con ôm nhau, ngồi hát ngoài hiên. Tôi thấy không gian, khoảnh khắc đó rất tuyệt vời. Sau đó tôi đi làm. Ngày nào về sớm là vứt hết điện thoại, mọi thứ sang một bên, leo lên giường nằm chơi với con, chơi xếp hình, rồi ôm con. Con lại ôm mình", cô kể.

Nhật Kim Anh duy trì vóc dáng cân đối sau hai lần sinh nở.

Khi được hỏi về lý do quyết định có thêm con gái thứ hai và làm mẹ đơn thân ở tuổi tứ tuần, Nhật Kim Anh kể trước đây, có một khoảng thời gian rơi vào trạng thái trống rỗng, cô độc. Cô sống một mình trong căn nhà rộng lớn ở TP.HCM. Mỗi ngày đi làm, khi làm việc xong trở về nhà, không có một người thân nào bên cạnh.

Sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, cô tiến hành làm IVF để có con. Trải qua nhiều lần không thành công, may mắn Julia đến với Nhật Kim Anh. Diễn viên kể trong thời gian sinh nở, chăm sóc con nhỏ, cô từng bị trầm cảm vì quá căng thẳng.

"Tôi nhớ lúc mình sinh Julia là gần Tết Nguyên đán. Lúc đó, những người giúp việc đều về quê, chỉ có một mình tôi với bé. Trợ lý thấy tôi tội nghiệp quá, có một mình, nên không về quê ăn Tết nữa mà ở lại chăm bé Julia cùng tôi. Có một lần, tôi nhớ mình ngồi nhìn con ngủ. Lúc đó, tôi bị căng sữa, rất đau, lại bị tắc sữa mà không có ai bên cạnh. Chỉ có một mình bé trợ lý giúp tôi. Tràn ngập trong tôi là cảm giác tủi thân kinh khủng", Nhật Kim Anh nhớ lại.

Sau này, khi Julia càng lớn, con gái trở thành động lực và niềm vui mỗi ngày của nữ diễn viên.

Theo Nhật Kim Anh, nhiều năm qua, cô không còn hẹn hò hay có cảm xúc với đàn ông. Trước đây, có nhiều người đến với cô, tìm hiểu nhưng không phù hợp. Dần dần, cô nhận ra nếu không còn duyên với ai nữa thì cứ sống bên các con, không cần thiết phải đi bước nữa.

"Gần chục năm nay, tôi hướng về tu tập. Và gần ba năm nay, tôi không còn cảm xúc muốn quen một người nào đó nữa, cũng không có suy nghĩ mình sẽ quen ai. Hồi xưa, tôi còn có những cảm xúc buồn, vui, giận hờn. Tôi cũng dễ bị tiêu cực. Ví dụ, khi nghe một điều gì đó không tốt, tôi sẽ suy nghĩ tiêu cực, sẽ buồn, ăn không ngon, ngủ không được, thậm chí thức trắng đêm. Nhưng sau này, tôi không còn như vậy nữa. Giống như vừa rồi có một số thị phi đến với mình, tôi lại nghĩ có thể đó là nghiệp của mình. Bây giờ mình trả nghiệp vậy. Tự nhiên mọi chuyện qua đi một cách rất nhẹ nhàng", cô bày tỏ.

Chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ Bửu Lộc, Nhật Kim Anh cho biết cả hai hiện xem nhau như những người bạn, cùng chia sẻ trong việc chăm sóc con trai. Bố mẹ chồng cũ cũng quan tâm Nhật Kim Anh. Sau những hiểu lầm, mâu thuẫn được hóa giải, các thành viên đều đối xử với nhau thân thiết, nhẹ nhàng.

"Mỗi cuối tuần, tôi lại chạy về thăm cu Tin. Những dịp nghỉ hè, sinh nhật em, sinh nhật anh hay những ngày lễ, tôi lại cho hai anh em được gần nhau, đưa các con đi Nha Trang, Đà Lạt hay đâu đó chơi. Tôi thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc, trọn vẹn. Cho nên lúc nào tôi cũng cảm thấy đủ, đủ rồi, không muốn hơn nữa", cô chia sẻ.