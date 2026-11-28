Mới đây, Tiến Luật chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện con trai Andy lần đầu đứng trên sân khấu biểu diễn âm nhạc cùng nhóm bạn học. Nam diễn viên cho biết bình thường rủ đi quay chung thì cậu bé không chịu, nhưng lại tự nhiên nảy sinh niềm yêu thích với ca hát và chủ động lập ban nhạc với các bạn đồng trang lứa ở tuổi 14. Cả nhóm đã cùng nhau tổ chức buổi diễn nhỏ tại một quán cà phê, tự tin giao lưu và thể hiện các ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh trước sự cổ vũ đông đủ của người thân.

Con trai Tiến Luật tự tin cầm micro biểu diễn tiếng Anh cùng nhóm bạn trên sân khấu quán cà phê. (Ảnh: FBNV)

Chứng kiến con trai lần đầu cầm micro biểu diễn, Tiến Luật không giấu được cảm giác hồi hộp. Nam diễn viên hài hước thừa nhận bản thân đã đi diễn hơn 20 năm nhưng khi ngồi dưới hàng ghế khán giả chờ đợi tiết mục của con, anh lại thấy căng thẳng hơn cả lúc chờ tới lượt mình bước ra sân khấu. Trong suốt phần trình diễn của quý tử, Thu Trang ngồi bên cạnh lắng nghe với ánh mắt xúc động, còn Tiến Luật vừa thương vừa tự hào, thầm cầu mong con có một buổi diễn suôn sẻ.

Trước khi bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc, con trai Tiến Luật từng có cơ hội làm quen với ống kính máy quay qua một số dự án điện ảnh của gia đình như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Nghề Siêu Dễ hay Dân Chơi Không Sợ Mưa Rơi. Việc cậu bé sớm tiếp xúc với phim trường nhưng lại chọn chuyển hướng sang ca hát thay vì tiếp tục đi theo con đường diễn xuất khiến nhiều người chú ý.

Hậu trường con trai Tiến Luật trong phim Tết đến rồi về nhà thôi

Dưới bài đăng của Tiến Luật, đông đảo khán giả dành lời khen ngợi cho phong thái tự tin, ngoại hình điển trai cùng khả năng ngoại ngữ của Andy ở tuổi 14. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng tình với cách giáo dục cởi mở của vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang. Thay vì định hướng hay tạo áp lực buộc con nối nghiệp diễn xuất của bố mẹ, cả hai luôn tôn trọng sở thích cá nhân, khuyến khích con mạnh dạn thử sức với những điều bản thân yêu thích và sẵn sàng làm điểm tựa tinh thần phía sau.