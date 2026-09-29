Móng tay giòn có phải dấu hiệu thiếu vi chất?

Thiếu vi chất như vitamin, khoáng chất hoặc protein có thể tác động tiêu cực đến quá trình hình thành và phát triển móng. Việc bổ sung đầy đủ các vi chất này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe móng mà còn hỗ trợ cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Nội dung 1. Thiếu vi chất nào khiến móng tay giòn? 2. Cách bổ sung vi chất giúp móng tay khỏe đẹp 3. Không nên tự ý bổ sung vitamin và khoáng chất để cải thiện móng

1. Thiếu vi chất nào khiến móng tay giòn?

Thiếu một số vitamin, khoáng chất hoặc protein có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển móng.

Các dưỡng chất đáng chú ý như:

- Sắt: Thiếu sắt có thể gây ra những thay đổi ở móng, đặc biệt ở người bị thiếu máu thiếu sắt.

- Vitamin nhóm B: Trong đó có vitamin B12 và biotin. Tuy nhiên, thiếu biotin khá hiếm ở người khỏe mạnh và không nên mặc định móng giòn là do thiếu biotin.

- Kẽm: Cần thiết cho nhiều quá trình sinh học, trong đó có tăng trưởng và sửa chữa mô.

- Protein: Móng chủ yếu được cấu tạo từ keratin - một loại protein. Chế độ ăn thiếu protein kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe móng.

Một số thiếu hụt dinh dưỡng hoặc bệnh lý cũng có thể làm thay đổi màu sắc, hình dạng và cấu trúc móng. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc hiệu cho thiếu vitamin hay khoáng chất, do đó không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào tình trạng móng.

Thiếu vi chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến móng tay giòn, dễ gãy. Ảnh minh họa AI.

2. Cách bổ sung vi chất giúp móng tay khỏe đẹp

Nếu thiếu vi chất là nguyên nhân khiến móng tay giòn, dễ gãy, việc cải thiện chế độ ăn có thể giúp móng phục hồi. Thay vì tự dùng nhiều loại vitamin và khoáng chất, nên ưu tiên chế độ ăn đa dạng, đủ năng lượng và protein.

Một số thực phẩm có thể lựa chọn:

Thực phẩm giàu sắt: Thịt, gia cầm, cá, đậu và đậu lăng.

Thực phẩm giàu vitamin C: Cam, bưởi, kiwi, dâu tây, ớt chuông và cà chua; giúp tăng hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật.

Thực phẩm giàu vitamin B12: Thịt, cá, gia cầm, trứng, sữa và chế phẩm từ sữa.

Thực phẩm giàu biotin: Trứng, thịt, cá, các loại hạt và một số loại rau.

Thực phẩm giàu kẽm: Hàu, thịt, cá, gia cầm, đậu, hạt và sữa.

Thực phẩm giàu protein: Thịt, cá, trứng, sữa, đậu, hạt và các sản phẩm từ đậu nành.

Thực phẩm giàu folate: Rau lá xanh, các loại đậu và măng tây.

Thực phẩm giàu omega-3: Cá béo, hạt lanh và hạt chia.

Khi nghi ngờ thiếu chất, bác sĩ có thể đánh giá chế độ ăn, tình trạng sức khỏe và chỉ định xét nghiệm nếu cần.

3.

Không nên tự ý bổ sung vitamin và khoáng chất để cải thiện móng

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) không phê duyệt thực phẩm bổ sung về tính an toàn và hiệu quả trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường như đối với thuốc. Vì vậy, việc một sản phẩm được bán trên thị trường không đồng nghĩa với việc sản phẩm phù hợp hoặc an toàn cho mọi người.

Đặc biệt, biotin liều cao có thể gây nhiễu một số xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm hormone tuyến giáp và troponin. Sai lệch kết quả xét nghiệm có thể ảnh hưởng đến quá trình đánh giá và chẩn đoán bệnh.

Việc bổ sung quá mức một số khoáng chất cũng có thể gây tác dụng phụ. Chẳng hạn, kẽm liều cao có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng; nếu sử dụng kéo dài với liều cao còn có thể làm giảm hấp thu đồng. Sắt liều cao có thể gây táo bón, buồn nôn, đau bụng, nôn và các vấn đề tiêu hóa khác.

Do đó, không nên tự ý dùng vitamin, biotin hoặc khoáng chất với mục đích cải thiện móng, đặc biệt khi đang sử dụng thuốc hoặc chuẩn bị làm xét nghiệm. Bạn nên trao đổi với bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế để xác định có cần bổ sung hay không và lựa chọn liều phù hợp.

Chăm sóc móng khỏe nên bắt đầu từ chế độ ăn đa dạng, cân đối và hạn chế các yếu tố có thể làm tổn thương móng như tiếp xúc quá nhiều với nước, chất tẩy rửa, hóa chất hoặc các tác động cơ học.