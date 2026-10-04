Lạm dụng thực phẩm bổ sung có thể gây hại cho gan như thế nào?

NỘI DUNG 1. Nguy cơ tổn thương gan do lạm dụng thực phẩm bổ sung 2. Sự tích tụ của các vitamin tan trong chất béo tại gan 3. Tác động từ các sản phẩm bổ sung thảo mộc đến sức khỏe gan 4. Sự tương tác phức tạp giữa thực phẩm bổ sung và thuốc điều trị 5. Mối nguy từ các sản phẩm kém chất lượng và không rõ nguồn gốc

Gan đảm nhiệm vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa nhiều chất được đưa vào cơ thể, trong đó có thuốc và một số thành phần trong thực phẩm bổ sung.

Khi sử dụng nhiều sản phẩm cùng lúc, đặc biệt khi có những thành phần trùng lặp hoặc dùng với liều cao, nguy cơ tương tác và tác dụng không mong muốn, trong đó có tổn thương gan, có thể tăng lên.

Một số thành phần trong thực phẩm bổ sung có thể gây tổn thương tế bào gan hoặc làm thay đổi hoạt động của các enzyme chuyển hóa thuốc. Nguy cơ này phụ thuộc vào thành phần, liều sử dụng, thời gian dùng và cơ địa mỗi người. Vì vậy, việc sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm mà không kiểm soát thành phần và liều lượng có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về gan.

1. Nguy cơ tổn thương gan do lạm dụng thực phẩm bổ sung

Lạm dụng hoặc uống cùng lúc quá nhiều thực phẩm bổ sung, gan sẽ bị quá tải, dẫn đến tổn thương tế bào gan. Ảnh minh họa AI

Mọi sản phẩm bổ sung đều đòi hỏi gan phải trực tiếp tham gia xử lý qua hệ thống chuyển hóa tự nhiên của cơ thể. Khi sử dụng nhiều loại kết hợp cùng lúc, cơ quan này nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải chuyển hóa, không kịp dung nạp và lọc thải. Sự tích tụ liên tục này tạo ra áp lực lên các tế bào gan.

Hậu quả là các chất độc hại tích tụ lâu ngày, kích hoạt phản ứng viêm tại chỗ. Về lâu dài, quá trình này làm suy yếu nghiêm trọng chức năng thanh lọc, gây tổn thương cấu trúc tế bào và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý nguy hiểm nếu thói quen này tiếp tục kéo dài.

2. Sự tích tụ của các vitamin tan trong chất béo tại gan

Khả năng dung nạp của cơ thể đối với các nhóm chất dinh dưỡng có sự khác biệt rõ rệt dựa trên đặc tính hóa học của chúng. Các vitamin tan trong nước sẽ tự động đào thải ra ngoài khi dư thừa, ngược lại nhóm vitamin tan trong chất béo lại lưu trữ trực tiếp tại mô mỡ và gan.

Việc tiêu thụ liên tục vượt mức cho phép đối với các chất này khiến chúng tích lũy đến ngưỡng gây ngộ độc. Riêng việc quá liều vitamin A có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến các tế bào gan, đòi hỏi người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt mức giới hạn dung nạp tối đa mỗi ngày.

3. Tác động từ các sản phẩm bổ sung thảo mộc đến sức khỏe gan

Nhiều người lầm tưởng các sản phẩm thảo mộc hoàn toàn lành tính vì có nguồn gốc tự nhiên, nhưng thực tế chúng chứa các hợp chất sinh học rất đậm đặc. Quá trình phân giải các chất này sử dụng chung hệ thống enzyme chuyển hóa thuốc của gan.

Khi kết hợp nhiều loại thảo mộc khác nhau hoặc dùng chung với thuốc kê đơn, nguy cơ ngộ độc độc tố tăng lên đáng kể. Ví dụ, chiết xuất trà xanh dạng cô đặc nếu dùng sai cách có thể tạo ra áp lực lớn cho gan, đặc biệt ở những người có yếu tố di truyền nhạy cảm.

4. Sự tương tác phức tạp giữa thực phẩm bổ sung và thuốc điều trị

Việc sử dụng đồng thời các sản phẩm bổ sung cùng với thuốc kê đơn làm gia tăng rõ rệt khả năng tổn thương cho cơ quan giải độc chính của cơ thể. Nhiều hoạt chất bổ sung can thiệp trực tiếp vào quá trình vận chuyển và chuyển hóa thuốc.

Sự can thiệp này làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu, đồng thời đẩy cao gánh nặng độc tính lên toàn bộ hệ thống tế bào gan. Do đó, việc tham khảo ý kiến chuyên gia y tế rất cần thiết trước khi kết hợp bất kỳ chế độ điều trị nào.

5. Mối nguy từ các sản phẩm kém chất lượng và không rõ nguồn gốc

Thị trường thực phẩm bổ sung vẫn tồn tại nguy cơ sản phẩm ghi nhãn không chính xác, chứa thành phần không được công bố hoặc bị nhiễm tạp chất. Một số sản phẩm dành cho người tập thể hình hoặc hỗ trợ giảm cân từng được cơ quan quản lý cảnh báo về việc chứa các hoạt chất không khai báo, trong đó có những chất có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi sử dụng sản phẩm không rõ thành phần hoặc nguồn gốc, người dùng khó kiểm soát chính xác những chất đưa vào cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn, bao gồm tổn thương gan. Vì vậy, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin thành phần và liều dùng minh bạch, đồng thời tránh sử dụng nhiều sản phẩm có thành phần trùng lặp.

Khi sử dụng thực phẩm bổ sung, nên đọc kỹ thành phần, liều dùng và cảnh báo trên nhãn; tránh dùng nhiều sản phẩm có thành phần trùng lặp. Người đang dùng thuốc, mắc bệnh gan hoặc bệnh mạn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Không tự tăng liều hoặc dùng kéo dài nếu chưa được tư vấn.