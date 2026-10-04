Dùng chảo chống dính hằng ngày, 3 thói quen này có thể khiến chảo nhanh xuống cấp

Chảo chống dính giúp việc chiên, xào, rán và vệ sinh sau khi nấu nướng trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, độ bền của sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào chất lượng lớp phủ mà còn liên quan đến cách sử dụng và vệ sinh hằng ngày.

Một số thói quen tưởng như vô hại có thể làm bề mặt chảo nhanh mòn, trầy xước hoặc khiến đáy chảo bị biến dạng.

Làm nóng chảo ở nhiệt độ quá cao khi chưa có thức ăn

Làm nóng chảo trước khi nấu là thói quen phổ biến, nhưng không nên để chảo chống dính trên bếp ở nhiệt độ cao trong thời gian dài khi bên trong chưa có thực phẩm hoặc dầu.

Với chảo chống dính, đặc biệt là các sản phẩm có lớp phủ ceramic, người dùng nên ưu tiên mức nhiệt thấp đến trung bình và tránh để chảo rỗng trên bếp quá lâu. Việc quá nhiệt thường xuyên có thể ảnh hưởng đến độ bền của lớp phủ.

Một dấu hiệu dễ nhận biết là dầu vừa được cho vào đã bốc khói nhanh. Chảo cũng có thể đã bị làm nóng quá mức nếu người dùng để quên trên bếp trong thời gian dài trước khi cho nguyên liệu vào.

Do đó, thay vì bật bếp ở mức cao rồi chờ chảo nóng, nên chuẩn bị sẵn nguyên liệu và điều chỉnh nhiệt phù hợp với từng món ăn. Cách này vừa giúp kiểm soát nhiệt tốt hơn, vừa hạn chế tình trạng chảo bị quá nhiệt không cần thiết.

Vừa nấu xong đã xả nước lạnh

Một thói quen khác có thể ảnh hưởng đến độ bền của chảo là đưa ngay chảo đang nóng dưới vòi nước lạnh sau khi nấu.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể tạo ra hiện tượng sốc nhiệt, từ đó làm vật liệu của chảo giãn nở và co lại nhanh chóng. Với chảo bị tác động nhiều lần, đáy có nguy cơ biến dạng, đặc biệt nếu sản phẩm vốn đã chịu nhiệt lớn trong quá trình nấu.

Chảo bị cong vênh không chỉ khó đặt ổn định trên bếp mà còn có thể khiến nhiệt phân bố không đều trong quá trình nấu. Khi đó, một số khu vực của chảo có thể nóng nhanh hơn những khu vực khác.

Sau khi nấu, nên đặt chảo sang một vị trí an toàn và chờ nguội bớt hoặc nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh. Khi rửa, nên sử dụng miếng rửa mềm và thao tác nhẹ nhàng thay vì chà mạnh để loại bỏ thức ăn bám trên bề mặt.

Dùng vật sắc hoặc dụng cụ kim loại tác động mạnh lên bề mặt

Dao, dụng cụ kim loại hoặc các vật sắc nhọn không nên được dùng để cắt, chọc hay cào trực tiếp trên bề mặt chảo chống dính.

Những tác động này có thể làm bề mặt lớp phủ bị trầy xước, đặc biệt khi thực hiện thường xuyên hoặc dùng lực mạnh. Khi lớp phủ đã xuất hiện nhiều vết xước, khả năng chống dính có thể giảm và việc vệ sinh cũng trở nên khó khăn hơn.

Thay vào đó, người dùng có thể ưu tiên dụng cụ bằng gỗ, nhựa chịu nhiệt hoặc silicone phù hợp với loại chảo đang sử dụng. Không nên cắt thực phẩm trực tiếp trong lòng chảo, ngay cả khi đang sử dụng loại chảo được nhà sản xuất giới thiệu là có khả năng chịu dụng cụ kim loại.

Mức độ chịu xước và khả năng sử dụng dụng cụ kim loại có thể khác nhau giữa từng sản phẩm. Vì vậy, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vẫn là căn cứ quan trọng để biết loại dụng cụ nào phù hợp.

Chảo chống dính không nhất thiết phải thay mới chỉ vì đã sử dụng trong một thời gian. Nếu đáy chảo vẫn phẳng, lớp phủ không có dấu hiệu bong tróc đáng kể và chảo vẫn hoạt động bình thường, người dùng có thể tiếp tục sử dụng. Ngược lại, khi chảo bị cong vênh rõ rệt hoặc lớp phủ xuống cấp, việc thay mới sẽ giúp quá trình nấu nướng thuận tiện và an toàn hơn.