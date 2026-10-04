Truyện tranh trong “thời đại màn hình”

Đa dạng truyện tranh trong các nhà sách.

Một thời kỳ rất dài, những bộ truyện như Doraemon, Thám tử lừng danh Conan, Shin - Cậu bé bút chì, Đảo hải tặc... được chuyền tay nhau, trở thành một phần ký ức của không ít người. Khi đó, việc chờ một tập truyện mới, tìm mua những bộ truyện yêu thích... là một thú vui quen thuộc.

Ngày nay, cách trẻ em giải trí đã có nhiều thay đổi. Màn hình hiện diện trong hầu hết hoạt động hằng ngày và mang đến nhiều lựa chọn nhanh, tiện lợi. Tuy vậy, truyện tranh không biến mất khỏi đời sống của trẻ.

Cao Thị Hoài Thu, hiện là học sinh THPT, vẫn dành thời gian cho truyện tranh. Thu đọc truyện tranh từ nhỏ, bộ truyện em yêu thích là Thám tử lừng danh Conan, Shin - Cậu bé bút chì... “Đọc truyện tranh cho em cảm giác thoải mái, thư giản sau những giờ học căng thẳng. Tuy rằng, truyện tranh cũng có trên các nền tảng số, nhưng em vẫn thích được cầm quyển truyện”, Thu cho biết.

Truyện tranh vẫn luôn là sở thích của Thu.

Tại các nhà sách như Fahasa, Việt Lý..., khu vực sách dành cho trẻ em thường có một không gian riêng cho truyện tranh. Vào những ngày cuối tuần, không khó để bắt gặp các em ngồi đọc truyện tại đây. Có em đọc một mình, có em đọc cùng bạn bè.

Theo chủ các hiệu sách, truyện tranh vẫn là một trong những dòng sách được trẻ em tìm mua, tìm đọc. Những bộ truyện nổi tiếng đã quen thuộc với nhiều thế hệ như Doraemon, Conan, Đảo hải tặc... vẫn được tái bản. Bên cạnh đó, các bộ truyện tranh Việt Nam như Thần đồng đất Việt, Trạng Quỷnh... cũng tiếp tục được độc giả nhỏ tuổi quan tâm. Lượng tiêu thụ truyện tranh vì thế vẫn được duy trì.

Điều này cho thấy, dù phải cạnh tranh với nhiều hình thức giải trí mới, truyện tranh vẫn có một nhóm độc giả riêng. Những bộ truyện có nội dung phù hợp, nhân vật hấp dẫn và cách kể chuyện sinh động vẫn có khả năng giữ trẻ em ở lại với trang sách.

Truyện tranh vẫn luôn có sức hút với trẻ em.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, truyện tranh còn có những giá trị nhất định đối với việc đọc của trẻ. Hình ảnh kết hợp với chữ viết giúp câu chuyện dễ tiếp cận, đặc biệt với những em chưa hình thành thói quen đọc sách dài. Qua từng câu chuyện, trẻ có thể tiếp xúc với những tình huống, nhân vật, cách ứng xử và những bài học phù hợp với lứa tuổi.

Chị Nguyễn Thị Phương, phụ huynh ở phường Hạc Thành cho biết: “Tôi thường khuyến khích các con đọc truyện tranh. Ngày trước tôi cũng là người “nghiện” truyện tranh, tôi thấy truyện tranh mở ra thế giới thiếu nhi trong sáng, hồn nhiên, phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là một hình thức giải trí lành mạnh nếu trẻ được lựa chọn nội dung phù hợp và có thời gian đọc hợp lý”.

Nhiều bộ truyện tranh vẫn luôn được tái bản phục vụ nhu cầu đọc.

Những phụ huynh 8X, thế hệ gắn bó với truyện tranh như chị Phương, thường xuyên cùng con đến nhà sách tìm mua truyện, đọc truyện cùng con.

Có thể không còn giữ vị trí độc tôn trong đời sống giải trí của trẻ em như trước, nhưng truyện tranh vẫn luôn có chỗ đứng riêng. Giữa thế giới màn hình sôi động, những trang truyện vẫn đang được mở ra, lặng lẽ giữ một góc nhỏ trong tuổi thơ của các em.