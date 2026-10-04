Ngày 4/10, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu và điều trị thành công cho một trẻ 7 ngày tuổi bị teo thực quản.

Đây là trường hợp có cân nặng thấp nhất trong số các ca teo thực quản được bệnh viện tiếp nhận và phẫu thuật thành công.

Bệnh nhi sinh non ở tuần thai thứ 34 tại một cơ sở y tế tư nhân, với cân nặng chỉ 1,3kg. Đến ngày thứ 7 sau sinh, trẻ xuất hiện tình trạng suy hô hấp và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị.

Tại Khoa Nhi, qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ trẻ mắc teo thực quản nên phối hợp hội chẩn với Tổ Ngoại Nhi thuộc Khoa Ngoại tổng quát.

Kết quả thăm khám và chụp phim xác định trẻ bị teo thực quản nặng, type C, trên nền sinh non, nhẹ cân, viêm phổi nặng và rối loạn đông máu.

Cứu trẻ sinh non 1,3kg bị teo thực quản nặng.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, các chuyên khoa Sơ sinh, Ngoại Nhi, Gây mê và Huyết học đã tiến hành hội chẩn. Các bác sĩ thống nhất truyền huyết tương tươi nhằm điều chỉnh tình trạng rối loạn đông máu trước khi thực hiện phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiến hành thắt đường dò khí - thực quản, làm sạch mép hai đầu đoạn thực quản bị teo, sau đó khâu nối trực tiếp hai đầu với nhau nhằm tái lập sự liên tục của ống thực quản.

Sau phẫu thuật, trong ngày đầu tiên, bệnh nhi được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch và bắt đầu được cai thở máy.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đây là ca phẫu thuật khó do bệnh nhi vừa sinh non, nhẹ cân, vừa mắc viêm phổi nặng và rối loạn đông máu. Vì vậy, quá trình gây mê, phẫu thuật cũng như hồi sức sau mổ đòi hỏi ê-kíp phải đặc biệt thận trọng.

Đây cũng là ca phẫu thuật teo thực quản bẩm sinh thứ 3 được Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận và điều trị thành công trong vòng 1 năm.

Kỹ thuật phẫu thuật teo thực quản nói trên được Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận thông qua chương trình chuyển giao kỹ thuật của đoàn chuyên gia phẫu thuật nhi Hoa Kỳ.

Việc từng bước làm chủ kỹ thuật phẫu thuật teo thực quản góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý bẩm sinh phức tạp ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện, hạn chế nguy cơ phải chuyển tuyến và mở thêm cơ hội điều trị cho những trường hợp sinh non, nhẹ cân, kèm bệnh lý nặng.