Con bị tố ăn trộm, tôi mới dám nói ra điều đã giấu kín nửa đời người

LỜI TÒA SOẠN Có những lời yêu thương tưởng chừng rất dễ nói, nhưng chúng ta lại giữ trong lòng suốt nhiều năm. Có những tổn thương, hờn giận muốn giãi bày nhưng rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một người con muốn nói với cha mẹ về những vết thương mang theo từ thuở nhỏ. Một người mẹ muốn xin lỗi vì đã vô tình đặt lên vai con quá nhiều kỳ vọng. Có người chồng muốn cảm ơn vợ sau bao năm cùng nhau đi qua sóng gió, cũng có người vợ chỉ mong một lần được chồng lắng nghe... Báo VietNamNet mở diễn đàn Lời chưa nói - nơi những tâm sự chất chứa được cất thành lời. Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn

Tôi có một bí mật rất xấu đã giấu kín suốt nửa đời người. Chuyện xảy ra khi tôi đang học cấp 1. Hồi ấy, tôi rất thích chơi bắn bi. Một lần, tôi chơi thua sạch số bi mình có nên xin tiền bố mẹ mua thêm nhưng không được.

Tôi vay bạn bè, hỏi mua chịu chú bán tạp hóa gần nhà nhưng không ai cho tôi vay, chú chủ quán cũng không bán chịu.

Vì vậy, ngày nào tôi cũng đứng gần tiệm tạp hóa, mắt dán vào hũ thủy tinh đựng những viên bi ve đủ màu sắc. Tôi chờ đợi, hy vọng trong lúc bán bi cho mọi người, chú sẽ vô tình làm rơi vài viên ra ngoài. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Suốt thời gian dài, mỗi khi nhìn thấy những viên bi ve, lòng tôi lại gợn lên cảm giác tội lỗi. Ảnh minh họa: H.N

Rồi tôi để ý thấy sau khi bán hàng, chú thường bỏ tiền vào một hộc tủ nhỏ ngay bên cạnh hũ thủy tinh đựng bi. Khi không có khách, chú rời quán vào nhà xem tivi.

Một lần, không nhịn nổi trước sự cám dỗ của những viên bi, lợi dụng lúc chủ quán đang xem tivi trong nhà, tôi lén mở hộc tủ lấy trộm tiền mua bi và lại thua hết sau vài hôm.

Nhưng tôi không buồn. Tôi nghĩ mình có thể tiếp tục lấy trộm tiền của chú. Đến lần thứ ba, khi tôi vừa với tay chuẩn bị kéo ngăn tủ để lấy tiền như mọi lần thì chú bất ngờ xuất hiện. Chú quát lớn khiến tôi sợ đến mức chỉ biết đứng chôn chân.

Chú hỏi tôi đang lấy trộm tiền phải không, có phải mấy lần trước cũng là tôi lấy trộm đúng không. Dù rất sợ, tôi vẫn lắc đầu, chối bay chối biến. Tức giận, chú dắt tôi về tận nhà.

Ở nhà, bố tôi rất nghiêm khắc. Mỗi khi tôi quậy phá, ông đều phạt roi nặng tay. Vì vậy, khi thấy bố bước ra, tôi sợ đến xanh mặt.

Nhưng hôm ấy, bố lại rất hiền và bình tĩnh đến lạ thường. Sau khi nghe chú chủ quán kể lại sự việc, bố không la mắng mà chỉ nói ăn trộm là việc làm rất xấu, rồi hỏi tôi lấy có trộm tiền không.

Tôi sợ nói thật sẽ bị đòn nên nhất quyết không nhận. Tôi nói dối rằng lúc đó chỉ định với tay xoay hũ bi để tìm viên bi có 3 lá màu, chứ không lấy trộm tiền.

Chú chủ quán không chấp nhận, khăng khăng cho rằng tôi định kéo ngăn tủ lấy tiền. Bố bình tĩnh hỏi chú có tận mắt thấy tôi lấy tiền hay thấy tôi cầm tiền không. Khi chú thừa nhận không nhìn thấy và trong người tôi cũng không có tiền, bố cho rằng chú không có bằng chứng để khẳng định tôi ăn trộm, đồng thời yêu cầu chú xin lỗi vì đã mắng oan tôi.

Điều đó khiến chú chủ quán tức giận, mắng tôi là đứa trẻ hư, ăn cắp vặt và trách bố tôi bênh con, không biết dạy con.

Thế là hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát, bị công an mời lên làm việc. Dù không có án tích, sự việc vẫn ảnh hưởng đến uy tín của bố và chú chủ quán ở địa phương. Từ đó, hai người trở nên đối địch.

Khi ấy, tôi không nghĩ hành vi sai trái và lời nói dối của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Mọi chuyện càng đi xa, tôi càng sợ và không đủ can đảm thú nhận.

Sau này, tôi đi học, đi làm, lập gia đình, có con. Chuyện cũ dần chìm vào quên lãng cho đến một hôm, con tôi bị bạn nói rằng đã lấy trộm đồ chơi.

Thấy con lúng túng, liên tục phủ nhận, tôi bất giác lo sợ con sẽ lặp lại sai lầm của mình năm xưa.

Vì vậy, tôi quyết định kể cho con toàn bộ sự thật đã giấu kín hơn nửa đời người, coi đó như một bài học. Sau bữa cơm tối, tôi cùng con đến trước bàn thờ, nơi đặt di ảnh bố.

Tôi thắp nén hương, kể toàn bộ sự thật rồi nói lời xin lỗi bố sau bao năm. Nắm tay con trai, tôi dặn:

“Con hãy lấy câu chuyện của bố làm bài học. Nếu lỡ làm sai, phải dũng cảm nhận lỗi và sửa đổi. Một lời nói dối có thể để lại tổn thương rất lâu cho bản thân, gia đình và những người liên quan. Nếu con lỡ lấy đồ chơi của bạn, hãy đem trả và xin lỗi. Nếu con chưa đủ can đảm, bố sẽ đi cùng con”.

Thằng bé gật đầu, xin lỗi tôi và hứa không tái phạm. Nó cũng không còn lo sợ mà háo hức chờ đến ngày mai để trả lại món đồ chơi.

Còn tôi, sau hơn nửa đời người, lần đầu cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm nói ra sự thật và gửi lời xin lỗi muộn màng đến bố.