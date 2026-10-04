Top 5 thực phẩm giàu vitamin D hỗ trợ hấp thụ magie hiệu quả

Nội dung 1. Lợi ích khi kết hợp magie và vitamin D 2. Nguồn thực phẩm giàu vitamin D giúp tăng hấp thụ magie trong cơ thể

1. Lợi ích khi kết hợp magie và vitamin D

Magie và vitamin D có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình chuyển hóa và hấp thu. Cơ thể cần có vitamin D để hỗ trợ quá trình hấp thụ magie tại ruột. Ngược lại, magie có vai trò quan trọng giúp cơ thể sử dụng vitamin D hiệu quả.

Hầu hết các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa vitamin D tại gan và thận đều đòi hỏi sự hiện diện của magie. Khi nồng độ magie trong cơ thể sụt giảm, hệ thống này sẽ bị gián đoạn khiến cơ thể không thể tận dụng tối đa lượng vitamin D nạp vào từ thực phẩm hay ánh nắng mặt trời.

Việc cung cấp đầy đủ cả hai dưỡng chất giúp hỗ trợ các phản ứng chuyển hóa, duy trì mật độ xương, điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh, thư giãn cơ bắp và xoa dịu căng thẳng.

Nghiên cứu cũng cho thấy, bổ sung magie và vitamin D cùng nhau có thể tăng cường hiệu suất tập luyện và phục hồi sau tập luyện.

Để bổ sung hiệu quả và an toàn hai dưỡng chất này, nên ưu tiên giải pháp thông qua chế độ ăn đa dạng kết hợp lối sống vận động ngoài trời thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm bổ sung đơn lẻ.

2. Nguồn thực phẩm giàu vitamin D giúp tăng hấp thụ magie trong cơ thể

Cá béo và lòng đỏ trứng giàu vitamin D giúp tăng hấp thụ magie. Ảnh minh họa AI

Cá biển

Các loại cá biển như: cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích, cá mòi, cá cơm... nằm trong danh sách thực phẩm giàu vitamin D tự nhiên hàng đầu. Bên cạnh đó, hàm lượng acid béo omega-3 cao trong các loài cá béo còn hỗ trợ giảm viêm toàn thân, bảo vệ sức khỏe tim mạch và tạo môi trường thuận lợi giúp cơ thể hấp thu các vi chất dinh dưỡng tốt hơn.

Lòng đỏ trứng

Trứng là thực phẩm rẻ tiền, dễ chế biến và có giá trị dinh dưỡng cao. Phần lớn vitamin D trong quả trứng tập trung ở lòng đỏ cùng với các chất béo có lợi, choline và vitamin A.

Ăn trứng thường xuyên và đúng cách không chỉ giúp bổ sung vitamin D tự nhiên nhằm tối ưu hóa quá trình chuyển hóa magie mà còn hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và thị lực.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Các loại sữa tươi, sữa chua nguyên chất hay phô mai thường được nhà sản xuất tăng cường vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi và magie hiệu quả hơn.

Hàm lượng chất béo tự nhiên cùng cấu trúc dạng lỏng của sữa giúp dung dịch vitamin D dễ dàng hòa tan và hấp thu tại niêm mạc ruột.

Ngũ cốc được bổ sung vitamin D

Đối với những người theo chế độ ăn thuần thực vật hoặc không dung nạp lactose, các loại ngũ cốc nguyên cám, yến mạch hoặc sữa hạt được bổ sung vitamin D là sự lựa chọn thay thế phù hợp.

Bên cạnh vitamin D, nhóm thực phẩm này còn cung cấp thêm chất xơ và chính bản thân khoáng chất magie giúp tăng hàm lượng magie và tăng hiệu quả hấp thu ngay trong cùng một bữa ăn.

Nấm

Nấm là nguồn thực phẩm thực vật hiếm hoi có khả năng tự tổng hợp vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các loại nấm như nấm hương, nấm mỡ hay nấm đùi gà không chỉ làm phong phú hương vị cho món ăn mà còn bổ sung thêm chất chống oxy hóa.

Lưu ý: Vì vitamin D thuộc nhóm vitamin tan trong dầu nên việc kết hợp thực phẩm giàu vitamin D cùng một lượng chất béo lành mạnh hợp lý trong bữa ăn sẽ tạo môi trường lý tưởng giúp niêm mạc ruột hấp thu tối đa dưỡng chất này.