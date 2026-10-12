Mong con có cơ hội đến trường

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Làm cha mẹ, ai cũng muốn con được đến trường, được gặp thầy cô, bạn bè và từng ngày trưởng thành. Với gia đình tôi, điều tưởng như bình thường ấy lại không dễ dàng. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm được trường công lập phù hợp để con theo học. Nỗi lo không chỉ là tìm một nơi nhận con, mà còn là liệu ở đó con có được thấu hiểu, có được hỗ trợ theo khả năng và nhu cầu riêng hay không.

Con tôi có thể cần nhiều thời gian hơn để học tập, giao tiếp và làm quen với môi trường mới. Có những điều với trẻ khác diễn ra tự nhiên, nhưng con cần được hướng dẫn, kiên nhẫn đồng hành. Mỗi đứa trẻ tự kỷ có những khả năng và nhu cầu khác nhau; vì vậy, điều con cần không phải là sự thương hại, mà là một môi trường phù hợp, nơi con được tôn trọng và có cơ hội tiến bộ theo cách của mình.

Tôi hiểu việc tổ chức giáo dục cho trẻ tự kỷ cần sự chuẩn bị và phối hợp của nhiều bên. Nhưng khi chưa có trường công lập phù hợp, cha mẹ thường phải tự tìm kiếm thông tin, tự xoay xở và loay hoay với câu hỏi: con có thể học ở đâu? Không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để lựa chọn những hình thức giáo dục khác. Càng kéo dài, nỗi lo ấy càng đè nặng lên cha mẹ, còn cơ hội học tập và hòa nhập của trẻ có thể bị thu hẹp.

Tôi viết những dòng này từ câu chuyện của gia đình mình, nhưng tin rằng nhiều cha mẹ có con tự kỷ cũng đang chung nỗi trăn trở. Chúng tôi mong tiếng nói của phụ huynh được lắng nghe; mong các cơ quan giáo dục quan tâm đến nhu cầu thực tế của trẻ và gia đình, để việc tìm một nơi học phù hợp không còn là hành trình mà cha mẹ phải tự mình gánh vác.

Tôi mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, khảo sát và lắng nghe những khó khăn này; có hướng hỗ trợ thiết thực để trẻ tự kỷ được tiếp cận môi trường giáo dục phù hợp, dù là học hòa nhập hay ở cơ sở giáo dục chuyên biệt. Các gia đình cũng cần được hướng dẫn rõ ràng, được kết nối với những nơi có thể hỗ trợ con; đội ngũ giáo viên cần có thêm điều kiện và sự chuẩn bị để đón nhận, đồng hành cùng các em.

Gia đình tôi không mong điều gì quá lớn. Chúng tôi chỉ mong con có cơ hội đến trường, được học tập, vui chơi và được đón nhận. Với cha mẹ, nhìn thấy con có một nơi để thuộc về, được thầy cô kiên nhẫn đồng hành và có thêm cơ hội trưởng thành đã là niềm mong mỏi lớn.