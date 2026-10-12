Đà Nẵng: ‘Lớp học reo vui’ đến điểm trường tại Tà Lang Giàn Bí

Chiều 12/10, tại điểm Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (tổ dân phố Tà Lang Giàn Bí, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô với chủ đề “Lớp học reo vui”.

Những phần quà được cho các em học sinh điểm trường Tà Lang Giàn Bí (thuộc Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hành trình School Tour 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, đi qua 12 trường tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tri ân các thầy cô giáo và hỗ trợ thiết thực cho công tác dạy và học tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà gồm tiền mặt và các phần quà đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học Trưng Nữ Vương

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực, bao gồm các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộp công cụ “Lớp học reo vui” (bảng viết, thước kẻ Strive, dụng cụ mỹ thuật Colokit và bút ký cao cấp Bizner) cho các thầy cô giáo.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình "Rung chuông vàng".

Đồng thời, chương trình phối hợp làm mới không gian lớp học bằng sắc màu tươi sáng, tổ chức các trạm trải nghiệm và trò chơi tương tác như “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức” cho học sinh, cùng “Góc tri ân” để các em gửi lời chúc đến thầy cô. Nhân dịp này, các đơn vị đồng hành cũng trao tặng các khóa học tiếng Anh và máy tính để hỗ trợ giáo viên và học sinh.

"Lớp học reo vui" mang niềm vui đến với thầy và trò điểm trường Tà Lang Giàn Bí (thuộc Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương).

Bày tỏ niềm vui khi chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” lựa chọn điểm trường thuộc Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương là điểm dừng chân đầu tiên của hành trình School Tour 2026 tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương cho biết, các học sinh tại điểm trường phần lớn là người dân tộc Cơ Tu; nhiều thầy cô đang giảng dạy tại nhà trường là người đồng bào, quay trở lại để giảng dạy cho các em, gắn bó và không quản ngại khó khăn từ những ngày tháng vất vả nhất. "Vì vậy, chương trình hôm nay mang đến trọn vẹn những ấm áp, niềm vui và động lực cho cả thầy và trò tại điểm trường", cô Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" trao tặng những phần quà tri ân đến các thầy cô Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương.

Là đại diện của TP. Đà Nẵng sẽ cùng 33 giáo viên tiêu biểu trong toàn quốc được lựa chọn tuyên dương tại TP. Hà Nội vào tháng 11/2026, cô Nguyễn Thị Hồng Luyến xúc động cho biết, đối với cô, nghề giáo không chỉ là một công việc, mà là cả một tình yêu thương, trách nhiệm và ước mơ của bản thân ngay từ khi còn bé.

Cô Nguyễn Thị Hồng Luyến (ở giữa) là 1 trong 34 giáo viên tiêu biểu trong toàn quốc sẽ được tuyên dương tại TP. Hà Nội vào tháng 11/2026.

“Trong hành trình ấy, chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, nhưng chính nụ cười hồn nhiên của các em và những lời hỏi thăm chân thành, những ánh mắt mong chờ và niềm vui mỗi khi các em hiểu bài, làm được một việc tốt đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để tiếp tục cố gắng trong công việc giảng dạy”, cô Luyến nói và chia sẻ thêm: “Việc được bình chọn là một trong 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là một nguồn động viên to lớn để tôi tiếp tục cống hiến, gắn bó với nghề và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho các em học sinh thân yêu”.

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức nhằm ghi nhận, tri ân và chia sẻ với những thầy cô đang công tác tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tại khu vực miền Trung, sau TP. Đà Nẵng, hành trình School Tour sẽ tiếp tục đến với các điểm trường tại các địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức nhằm ghi nhận, tri ân và chia sẻ với những thầy cô đang công tác tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại vùng biên giới, hải đảo và những khu vực có điều kiện giáo dục còn hạn chế. Qua 12 năm, chương trình đã trở thành một hành trình ý nghĩa, bền bỉ đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo trên cả nước.