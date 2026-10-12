Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy và an toàn giao thông học đường

Chương trình "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng chống ma túy học đường" tại Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm “Một lần lầm lỡ” do Đoàn Thanh niên Trung tâm dàn dựng. Với những tình huống gần gũi, tiểu phẩm tái hiện nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, đồng thời truyền tải thông điệp về hậu quả của những lựa chọn sai lầm và vai trò của gia đình, nhà trường trong giáo dục, hỗ trợ thanh thiếu niên. Tiết mục nhảy hiện đại “Khát vọng tuổi trẻ” tiếp tục lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm, hướng đến những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Đoàn thanh niên Trung tâm đã mang đến vở kịch ngắn có tên "Một lần lầm lỡ"

Bên cạnh hình thức sân khấu hóa, đại diện Công an xã Đinh Văn Lâm Hà trực tiếp phổ biến những nội dung thiết thực về phòng, chống ma túy. Trong đó, tập trung cảnh báo nguy cơ ma túy bị ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm khác; nhận diện phương thức, thủ đoạn lôi kéo học sinh của tội phạm ma túy; đồng thời hướng dẫn cách phòng tránh, xử lý tình huống nguy hiểm và tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã trực tiếp trao đổi với học sinh các nội dung thiết thực

Thông qua hoạt động trao đổi, tuyên truyền, học sinh được trang bị thêm kiến thức để nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải trong học tập và sinh hoạt; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động từ chối trước những lời rủ rê, lôi kéo và không tiếp xúc, sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Sau chương trình, Ban tổ chức triển khai cho học sinh ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy và không xúi giục người khác tham gia các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Đây là hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi học sinh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Ngay sau buổi lễ, Ban Tổ chức triển khai cho học sinh ký cam kết "Không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy"

Cùng ngày, Trường THPT Lê Thị Pha tổ chức chương trình tuyên truyền chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy và an toàn giao thông năm học 2026 - 2027, với sự kết hợp giữa hoạt động văn nghệ, tiểu phẩm tình huống và phổ biến kiến thức pháp luật.

Các tiết mục nghệ thuật góp phần tạo không khí gần gũi, thu hút học sinh tham gia. Trong đó, tiểu phẩm “Kẹo lạ” do tập thể lớp 11A6 dàn dựng đặt ra tình huống học sinh được người khác rủ rê thử sản phẩm không rõ nguồn gốc. Qua cách xử lý tình huống, chương trình nhấn mạnh sự cần thiết phải tỉnh táo, biết nói không trước những lời dụ dỗ, không tò mò sử dụng các sản phẩm lạ và kịp thời thông báo với gia đình, thầy cô khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tuyên truyền chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, giáo dục pháp luật và an toàn giao thông tại Trường THPT Lê Thị Pha

Đơn ca "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" do học sinh Phương Anh (11A1) thể hiện, khơi gợi khát vọng cống hiến

Tiểu phẩm "Kẹo lạ" do tập thể lớp 11A6 dàn dựng, giải quyết các tình huống rủ rê "Thử một lần thôi có sao đâu"

Tại chương trình, báo cáo viên Công an phường 3 Bảo Lộc phổ biến các nội dung trọng tâm về phòng, chống ma túy, cảnh báo những loại ma túy mới và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống có nguy cơ. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn những hậu quả đối với sức khỏe, tương lai và trách nhiệm pháp lý khi liên quan đến ma túy; đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, không để bản thân bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm.

Vũ đạo "Khúc ca vàng – Người Việt"

Đại diện báo cáo viên Công an phường 3 Bảo Lộc đã truyền tải hai chuyên đề trọng tâm

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, học sinh được nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện theo quy định; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông không chỉ bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân mà còn thể hiện trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.

Dịp này, Ban tổ chức phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường trao 10 phần quà cho các học sinh trả lời đúng câu hỏi tình huống giao lưu và các cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền, góp phần khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu, thực hiện pháp luật trong học sinh.

Ban Tổ chức cùng Ban Giám hiệu nhà trường đã trao 10 phần quà tuyên dương cho các học sinh xuất sắc

Ma túy và nguy cơ mất an toàn giao thông là những vấn đề cần được quan tâm trong công tác giáo dục, bảo vệ học sinh. Vì vậy, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, bằng những hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn biết vận dụng vào thực tế.

Việc kết hợp giữa sân khấu hóa, giao lưu tình huống và hướng dẫn trực tiếp của lực lượng công an giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận. Qua đó, góp phần hình thành kỹ năng tự bảo vệ, ý thức phòng ngừa tệ nạn xã hội và thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh.

Để công tác này đạt hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục phát huy vai trò của nhà trường, gia đình và các lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục, đồng hành cùng học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh, hướng đến phát triển toàn diện.