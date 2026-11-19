Sau mỗi chuyến ra khơi, những đoạn lưới rách, hư hỏng thường bị ngư dân cắt bỏ. Tại làng chài Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải), một nhóm bạn trẻ đã tìm cách tận dụng nguồn vật liệu này để làm túi xách, khăn trải bàn, rèm trang trí và nhiều món quà lưu niệm độc đáo dành tặng du khách. Những sản phẩm thủ công không chỉ mang dấu ấn của làng biển mà còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

Biến lưới cũ thành sản phẩm hữu ích

Anh Trần Quang Vinh (xã Vĩnh Hải) - người khởi xướng ý tưởng chia sẻ: “Khi thấy những tấm lưới cũ bị người dân bỏ đi, tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi nghĩ nếu biết tận dụng, những tấm lưới ấy có thể trở thành vật dụng hữu ích. Từ ý tưởng đó, tôi cùng những người bạn quyết định làm túi để tặng du khách khi đến Vĩnh Hy. Tôi mong qua món quà nhỏ này, mọi người sẽ quan tâm hơn đến việc tái sử dụng những vật dụng cũ trong cuộc sống”.

Nhóm bạn trẻ chọn lọc những tấm lưới cũ để tái chế.

Để có nguyên liệu làm sản phẩm, nhóm chủ động đến các gia đình ngư dân trong vùng xin lại những đoạn lưới cũ. Một số mảnh lưới trôi dạt, mắc lại dọc bờ biển cũng được thu gom. Ông Nguyễn Văn Minh - ngư dân ở xã Vĩnh Hải cho biết: “Những đoạn lưới cũ không còn sử dụng được, người dân thường không biết xử lý thế nào cho phù hợp. Khi có các bạn trẻ đến xin về làm sản phẩm, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ. Theo tôi, cách làm này rất tốt vì vừa tận dụng được những thứ không còn dùng đến, vừa hạn chế việc vứt bỏ rác thải ra môi trường”.

Những chiếc túi, rèm trang trí được làm từ lưới cũ.

Việc biến những đoạn lưới đánh cá đã qua sử dụng thành sản phẩm hoàn chỉnh không hề đơn giản. Chị Bùi Thị Thu Thảo - thành viên nhóm thực hiện chia sẻ: “Làm sản phẩm từ lưới cũ khá khó vì chất liệu đã qua sử dụng nên các mắt lưới không còn đều, khi thao tác dễ bị chạy mạch. Có những công đoạn phải chỉnh sửa nhiều lần, mất khá nhiều thời gian mới hoàn thiện. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tận dụng tối đa những phần lưới còn sử dụng được, để mỗi sản phẩm làm ra đều có thể tiếp tục phục vụ đời sống và giúp du khách hiểu hơn về câu chuyện bảo vệ môi trường ở Vĩnh Hy”.

Những mảnh vụn từ lưới cũ được tận dụng.

Sau hơn 3 năm duy trì hoạt động, nhóm đã hoàn thành hơn 200 sản phẩm với nhiều kiểu dáng, công dụng khác nhau. Từ túi xách, vật dụng trang trí đến các sản phẩm phục vụ sinh hoạt, mỗi món đồ đều được làm thủ công, tận dụng đặc tính riêng của chất liệu lưới.

Món quà lưu niệm mang thông điệp xanh

Những chiếc túi sau khi hoàn thiện chủ yếu được nhóm gửi tặng du khách như một món quà lưu niệm khi đến Vĩnh Hy. Với chất liệu khác lạ cùng câu chuyện tái chế phía sau, những món quà này tạo sự tò mò và thích thú cho du khách. Chị Yuan - du khách Trung Quốc chia sẻ: “Tôi thấy sản phẩm khá độc đáo, kiểu dáng có thể sử dụng như một món đồ thời trang. Điều khiến tôi ấn tượng là chất liệu được tận dụng từ những tấm lưới cũ của ngư dân. Đây là một ý tưởng sáng tạo, vừa tạo ra sản phẩm mới vừa mang lại ý nghĩa tích cực cho cộng đồng địa phương”.

Du khách thích thú với quà tặng mang thông điệp xanh.

Còn anh Masa - du khách Nhật Bản nhận xét: “Tôi thấy những chiếc túi có nhiều kích cỡ, phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Việc tận dụng lưới cũ để làm thành những vật dụng như thế này rất hữu ích. Tôi nghĩ đây cũng là cách để mọi người hiểu hơn về bảo vệ môi trường”.

Các thành viên trong nhóm cẩn thận đan, kết những tấm lưới cũ thành sản phẩm mới.

Thời gian tới, nhóm mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động, tìm kiếm thêm nguồn lưới cũ và sáng tạo nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao hơn. Không chỉ là món quà lưu niệm mang dấu ấn Vĩnh Hy, mỗi sản phẩm còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ môi trường biển từ những hành động nhỏ, thiết thực.