Samsung được đồn đoán là đang nghiên cứu một thiết bị Galaxy mới có thiết kế khác biệt mang tên Galaxy Z Roll, nổi bật với màn hình có thể cuộn và mở rộng. Theo PhoneArena, thông tin về sản phẩm xuất phát từ các bằng sáng chế được hãng nộp trong năm 2023. Đáng chú ý, tên gọi Galaxy Z Roll đã được Samsung đăng ký nhãn hiệu từ năm 2021. Những dữ liệu này cho thấy ý tưởng về mẫu điện thoại màn hình cuộn đã được hãng nghiên cứu từ trước.

Nguồn tin rò rỉ IceUniverse tiết lộ Galaxy Z Roll có khả năng thay đổi kích thước thông qua cơ chế cuộn màn hình. Các bản phác thảo cho thấy thiết bị có kiểu dáng khá vuông vức khi thu gọn và chuyển thành smartphone thông thường khi mở rộng. Người dùng có thể kích hoạt quá trình này bằng thao tác vuốt lên, xuống hoặc nhấn nút điều khiển. Nhờ đó, màn hình có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

Samsung được đồn đoán là đang nghiên cứu một thiết bị Galaxy mới có thiết kế.

Cấu trúc được mô tả trong bằng sáng chế cho phép hai phần thân máy trượt lên nhau, đồng thời tạo khoảng trống để bố trí camera ẩn phía sau mặt lưng. Khi kích hoạt, màn hình sẽ được kéo từ phần dưới thân máy và tự động mở rộng, tương tự cách rút giấy khỏi một cuộn. Toàn bộ quá trình được vận hành bằng động cơ bên trong, thay vì yêu cầu người dùng tự kéo thủ công.

Cách thiết kế này có thể giúp Galaxy Z Roll trở nên gọn gàng hơn khi cất trong túi nhỏ, nhưng vẫn cung cấp không gian hiển thị rộng khi cần thiết. Người dùng cũng có thể thao tác bằng một tay mà không phải hy sinh kích thước màn hình. Đây là hướng tiếp cận có thể thu hút những khách hàng yêu thích sự nhỏ gọn của dòng Galaxy Z Flip8 và các thế hệ tiền nhiệm.

Khả năng thay đổi kích thước hiển thị cũng mở ra cơ hội để Samsung phát triển những giao diện sử dụng mới. Chẳng hạn, hãng từng nộp bằng sáng chế về cách hiển thị thông tin đã lưu hoặc cảnh báo tùy theo mức độ cuộn màn hình. Dù vậy, việc tích hợp cơ chế trượt phức tạp vẫn đặt ra bài toán về độ bền và dung lượng pin. Theo các tài liệu bằng sáng chế, Samsung dường như đã nghiên cứu những giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế này.

Hiện Samsung chưa công bố thời điểm trình làng Galaxy Z Roll.

Bộ phận sản xuất màn hình của Samsung được cho là đã dành gần một thập kỷ nghiên cứu công nghệ màn hình cuộn. Trên Galaxy Z Roll, cơ chế trượt có thể được gia cố bằng hệ thống thanh bảo vệ phức tạp nhằm tăng độ ổn định. Tuy nhiên, những chi tiết này cũng chiếm một phần không gian vốn có thể dành cho pin. Công nghệ pin silicon-carbon mới được kỳ vọng sẽ giúp hãng giải quyết phần nào hạn chế về dung lượng năng lượng.

Hiện Samsung chưa công bố thời điểm trình làng Galaxy Z Roll cũng như kế hoạch thương mại hóa sản phẩm. Những thông tin xuất hiện chủ yếu vẫn đến từ bằng sáng chế và các nguồn rò rỉ, do đó thiết kế cuối cùng có thể còn thay đổi. Dẫu vậy, sự xuất hiện của mẫu điện thoại này cho thấy Samsung vẫn đang tìm kiếm hướng phát triển mới cho thiết bị màn hình linh hoạt. Các thông tin tiếp theo về Galaxy Z Roll có thể sẽ được hé lộ trong thời gian tới.