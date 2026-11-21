Đại diện chủ đầu tư thông tin về dự án. Ảnh: QUANG SƠN

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư thông tin, dự án do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội thực hiện, có tổng diện tích khoảng 296ha và tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 5 phân kỳ đầu tư, hướng tới hình thành khu đô thị hiện đại với hệ thống dân cư, dịch vụ, tiện ích công cộng, không gian xanh cùng hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa tại khu vực.

Trước mắt, các đơn vị tập trung triển khai phân kỳ 1 quy mô 81ha; trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng khoảng 20ha để phục vụ kế hoạch khởi công.

Sơ đồ ranh giới, phạm vi các phân kỳ của dự án.

Đại diện UBND phường Quảng Phú và Trung tâm Phát triển hạ tầng (Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) phổ biến mục đích, ý nghĩa của dự án; thông tin đầy đủ các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đại diện các cơ quan cũng giải thích rõ việc khảo sát, đo đạc, kiểm đếm nhằm xác định chính xác diện tích, loại đất, hiện trạng nhà cửa, cây trồng, tài sản cũng như nguồn gốc sử dụng đất, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường theo đúng quy định.

Người dân nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG SƠN

Theo kế hoạch, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm thuộc phân kỳ 1 dự kiến diễn ra từ ngày 23/11/2026 đến 31/12/2027. Riêng khu vực 15,5ha phục vụ khởi công dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng vào ngày 3/2/2027.

Các hộ dân nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan công tác thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được chính quyền địa phương cùng đơn vị liên quan tiếp thu, giải đáp thỏa đáng; qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.