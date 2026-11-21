Ông Trần Văn Hồng làm Chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá SHB Đà Nẵng
Sáng 21/11, Hội Cổ động viên bóng đá SHB Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của 150 đại biểu, gồm 135 đại biểu chính thức và 15 đại biểu khách mời.
Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kiện toàn Ban Chấp hành khóa mới.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cổ động viên bóng đá SHB Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Trong đó, ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá SHB Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ong-tran-van-hong-lam-chu-tich-hoi-co-dong-vien-bong-da-shb-da-nang-3359130.html