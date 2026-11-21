Doanh nghiệp đầu tư vùng dân tộc thiểu số được vay ưu đãi tối đa 10 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Chính sách trên được nêu tại Nghị định 416 quy định về tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, do Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 19/11.

Theo đó, đối tượng vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh gồm hộ gia đình cư trú hợp pháp và các cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) hoạt động hợp pháp tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chính phủ ưu tiên giải ngân cho doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp (có hợp đồng gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm).

Về hạn mức, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng; quy mô hộ gia đình tối đa 200 triệu đồng. Điều kiện đi kèm là khách hàng được thành lập, cư trú hợp pháp, người đại diện có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có phương án sử dụng vốn phù hợp. Lãi suất khoản vay này bằng lãi suất cho vay hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; nợ quá hạn tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Bên cạnh vốn sản xuất kinh doanh, Nghị định cũng quy định gói tín dụng hỗ trợ đất sản xuất, học nghề và chuyển đổi nghề cho các hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo định mức địa phương.

Khách hàng thuộc danh sách phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền được vay tối đa 200 triệu đồng mỗi hộ để tạo lập đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề. Riêng nhu cầu học nghề áp dụng theo mức vay dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Lãi suất nhóm này bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo từng thời kỳ (nợ quá hạn 130%).

Với nhu cầu an cư, hộ gia đình dân tộc thiểu số (chủ hộ hoặc vợ, chồng chủ hộ là người dân tộc thiểu số) và hộ người Kinh thuộc diện nghèo, cận nghèo sinh sống tại thôn, xã đặc biệt khó khăn được vay tối đa 100 triệu đồng để hỗ trợ đất ở và tối đa 100 triệu đồng để hỗ trợ nhà ở. Lãi suất áp dụng cố định ở mức 3% một năm (nợ quá hạn 130%).

Địa bàn áp dụng các chính sách tín dụng trên bao gồm thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố; xã, phường, đặc khu và các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành.